Z roku na rok jest coraz lepiej. ITD w regionie podsumował kontrole autobusów szkolnych

2025-10-15, 07:50 Tatiana Adonis/Redakcja

Inspektorzy skontrolowali łącznie 403 pojazdy/fot.: Inspekcja Transportu Drogowego

Skontrolowanych ponad 400 autobusów szkolnych, ponad 50 zatrzymanych dowodów rejestracyjnych i 14 usterek, które skutkowały zakazem dalszej jazdy – kujawsko-pomorscy inspektorzy transportu drogowego podsumowali działania w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”.

Przez cały wrzesień prowadzili wzmożone kontrole pojazdów dowożących dzieci i młodzież do placówek szkolno-wychowawczych. Stan techniczny autobusów szkolnych ocenili na 4 z plusem.



Wszyscy kontrolowani kierowcy byli trzeźwi, a działania koncentrowały się na stanie technicznym autobusów szkolnych. Inspektorzy transportu drogowego wzięli pod lupę stan hamulców, oświetlenie, czy układ kierowniczy.



Pod lupę trafiły łącznie 403 pojazdy. Okazuje się, że z roku na rok jest coraz lepiej.



– Działamy od kilkunastu lat i widzimy, że przewoźnicy z naszego województwa podchodzą do tego rodzaju przewozów coraz bardziej profesjonalnie – mówił Krzysztof Nowak z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Bydgoszczy.



Regularnie zmniejsza się odsetek pojazdów, które nie zostały dopuszczone do dalszej jazdy tuż po kontroli.



– Obniżają się też kategorie tych usterek. Teraz są już tylko drobne i poważne. W tym roku ujawniliśmy 14 przypadków, których pojazdy nie mogły kontynuować jazdy – dodał Nowak.



Autobusy, w których wykryto niebezpieczne usterki, skutkujące zakazem dalszej jazdy, skontrolowano ponownie. Przewoźnicy usunęli wszystkie awarie lub zamienili autobusy na sprawne.