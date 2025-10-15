Z roku na rok jest coraz lepiej. ITD w regionie podsumował kontrole autobusów szkolnych

Inspektorzy skontrolowali łącznie 403 pojazdy/fot.: Inspekcja Transportu Drogowego
Skontrolowanych ponad 400 autobusów szkolnych, ponad 50 zatrzymanych dowodów rejestracyjnych i 14 usterek, które skutkowały zakazem dalszej jazdy – kujawsko-pomorscy inspektorzy transportu drogowego podsumowali działania w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”.
Przez cały wrzesień prowadzili wzmożone kontrole pojazdów dowożących dzieci i młodzież do placówek szkolno-wychowawczych. Stan techniczny autobusów szkolnych ocenili na 4 z plusem.
Wszyscy kontrolowani kierowcy byli trzeźwi, a działania koncentrowały się na stanie technicznym autobusów szkolnych. Inspektorzy transportu drogowego wzięli pod lupę stan hamulców, oświetlenie, czy układ kierowniczy.
Pod lupę trafiły łącznie 403 pojazdy. Okazuje się, że z roku na rok jest coraz lepiej.
– Działamy od kilkunastu lat i widzimy, że przewoźnicy z naszego województwa podchodzą do tego rodzaju przewozów coraz bardziej profesjonalnie – mówił Krzysztof Nowak z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Bydgoszczy.
Regularnie zmniejsza się odsetek pojazdów, które nie zostały dopuszczone do dalszej jazdy tuż po kontroli.
– Obniżają się też kategorie tych usterek. Teraz są już tylko drobne i poważne. W tym roku ujawniliśmy 14 przypadków, których pojazdy nie mogły kontynuować jazdy – dodał Nowak.
Autobusy, w których wykryto niebezpieczne usterki, skutkujące zakazem dalszej jazdy, skontrolowano ponownie. Przewoźnicy usunęli wszystkie awarie lub zamienili autobusy na sprawne.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę