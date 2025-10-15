Z roku na rok jest coraz lepiej. ITD w regionie podsumował kontrole autobusów szkolnych

2025-10-15, 07:50  Tatiana Adonis/Redakcja
Skontrolowanych ponad 400 autobusów szkolnych, ponad 50 zatrzymanych dowodów rejestracyjnych i 14 usterek, które skutkowały zakazem dalszej jazdy – kujawsko-pomorscy inspektorzy transportu drogowego podsumowali działania w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”.

Przez cały wrzesień prowadzili wzmożone kontrole pojazdów dowożących dzieci i młodzież do placówek szkolno-wychowawczych. Stan techniczny autobusów szkolnych ocenili na 4 z plusem.

Wszyscy kontrolowani kierowcy byli trzeźwi, a działania koncentrowały się na stanie technicznym autobusów szkolnych. Inspektorzy transportu drogowego wzięli pod lupę stan hamulców, oświetlenie, czy układ kierowniczy.

Pod lupę trafiły łącznie 403 pojazdy. Okazuje się, że z roku na rok jest coraz lepiej.

– Działamy od kilkunastu lat i widzimy, że przewoźnicy z naszego województwa podchodzą do tego rodzaju przewozów coraz bardziej profesjonalnie – mówił Krzysztof Nowak z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Bydgoszczy.

Regularnie zmniejsza się odsetek pojazdów, które nie zostały dopuszczone do dalszej jazdy tuż po kontroli.

– Obniżają się też kategorie tych usterek. Teraz są już tylko drobne i poważne. W tym roku ujawniliśmy 14 przypadków, których pojazdy nie mogły kontynuować jazdy – dodał Nowak.

Autobusy, w których wykryto niebezpieczne usterki, skutkujące zakazem dalszej jazdy, skontrolowano ponownie. Przewoźnicy usunęli wszystkie awarie lub zamienili autobusy na sprawne.

