Kujawsko-pomorskie. Autokary przewożące dzieci na piątkę z minusem

2025-09-02, 15:15 Tatiana Adonis / Redakcja

Kontrolowany autokar i mobilna linia diagnostyczna. / Fot. WITD w Bydgoszczy

Ponad 250 skontrolowanych pojazdów przewożących dzieci i młodzież na kolonie, obozy i wycieczki - kujawsko-pomorscy inspektorzy transportu drogowego podsumowali akcję „Bezpieczne wakacje - Bezpieczny autokar”.

W ramach działań prowadzonych od 28 czerwca do końca sierpnia sprawdzano m.in. stan techniczny pojazdów, czas pracy kierowców oraz ich trzeźwość.



- Najbardziej nas cieszy fakt, że pojazdów, które po kontroli nie mogły jechać dalej, mieliśmy tylko 4 sztuki - mówi Krzysztof Nowak z Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego w Bydgoszczy. - Zatrzymaliśmy tylko i aż 20 dowodów, wszczęto 18 postępowań administracyjnych. Nie jest to duża liczba, a więc stan autokarów tym roku można ocenić na 5 -.



Najpoważniejsze stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in.: całkowitego braku działania układu hamulcowego, nadmiernych luzów w układach kierowniczych i zawieszenia oraz uszkodzeń konstrukcji nośnej pojazdów. Od dziś pod lupą inspektorów transportu drogowego są przede wszystkim autobusy szkolne.