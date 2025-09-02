Inspekcja Transportu Drogowego kontroluje autobusy szkolne. Pod lupą prawie 400 pojazdów [zdjęcia, wideo]

2025-09-02, 18:57 Tatiana Adonis/Redakcja

Inspektorzy zainaugurowali kontrole w Nowej Wsi Wielkiej. Do końca września chcą sprawdzić prawie 400 pojazdów/fot: Tatiana Adonis

Autobusy szkolne pod lupą Inspekcji Transportu Drogowego. W Kujawsko-Pomorskiem do końca września inspektorzy chcą sprawdzić prawie 400 pojazdów dowożących dzieci i młodzież do placówek szkolno-wychowawczych.

Jak zapowiadają, „dotrzemy do każdej gminy”. Swoje działania zainaugurowali w Nowej Wsi Wielkiej pod Bydgoszczą.



– Akcja nazywa się „Bezpieczna droga do szkoły”, we wszystkich 144 gminach będziemy prowadzić kontrole autobusów. Będziemy sprawdzać stan techniczny, dokumenty oraz trzeźwość. Nasi inspektorzy będą wykorzystywać naszą mobilną linię diagnostyczną. Również będziemy korzystać z Okręgowych Stacji Kontroli Pojazdów, z którymi współpracujemy od długiego czasu – zapowiada Maciej Batkowski, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego.



– Na co dzień przewożę dzieci do szkoły w Nowej Wsi Wielkiej. Rano mam dwa kursy, a po południu trzy. Takie kontrole dają nam pewność, że ten autobus jest sprawny – podkreśla jeden z kierowców.



– Żeby zacząć naukę, najpierw trzeba być bezpiecznie dowiezionym. To uspokaja rodziców, nauczycieli i przede wszystkim daje dzieciakom poczucie, że są zaopiekowani – zaznacza Grażyna Dziedzic, kujawsko-pomorska kurator oświaty.



Podczas wtorkowej akcji w regionie skontrolowano 15 autobusów szkolnych. Ze względu na wykryte usterki układów: hamulcowego i zawieszenia zatrzymano dwa dowody rejestracyjne. Podobne kontrole odbywają się w całej Polsce.