Autobusy pod lupą Inspektoratu Transportu Drogowego. Takie usterki wykryto

2025-08-26, 14:40 Natasza Trzebuchowska / Redakcja

Kontrole autobusów przeprowadzano na okręgowych stacjach kontroli pojazdów. / Fot. Natasza Trzebuchowska

Stan techniczny autobusów linii międzymiastowych i podmiejskich w Kujawsko-Pomorskiem sprawdzali we wtorek (26.08) specjaliści z WITD. Od rana kontrolę przeszło ponad 25 pojazdów w województwie.

- Taką akcję powtarzamy co jakiś czas, aby weryfikować stan autobusów, którymi dokonywane są przewozy - mówi Piotr Stępień, zastępca Naczelnika Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Bydgoszczy.



Kontrole autobusów przeprowadzano na okręgowych stacjach kontroli pojazdów. M.in. na urządzeniu rolkowym sprawdzana była tam siła hamowania i stan połączeń układu kierowniczego.



- Stwierdziliśmy usterki polegające na nadmiernym zużyciu opony, wycieki płynów eksploatacyjnych i luzy w układzie kierowniczym - wymienia Piotr Stępień. - Należy podkreślić, że stan techniczny pojazdów zmienia się na lepsze. Coraz mniej stwierdzamy usterek dyskwalifikujących pojazdy do użycia.