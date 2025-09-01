Bajkowa lekcja prawa - z taką propozycją wyszli do dzieci bydgoscy adwokaci

2025-09-01, 07:00  Natasza Trzebuchowska/Redakcja
Piknik na zakończenie wakacji zorganizowała w niedzielę Okręgowa Rada Adwokacka w Bydgoszczy/fot. Natasza Trzebuchowska

Piknik na zakończenie wakacji zorganizowała w niedzielę Okręgowa Rada Adwokacka w Bydgoszczy. Spotkanie rozpoczęto od czytania książki „Leśne sprawy misia adwokata".

- Wierzymy w to, że jeśli już dzieci będą wiedziały, czym są ich prawa i obowiązki, to całe społeczeństwo będzie w przyszłości funkcjonowało dużo lepiej. Postanowiliśmy połączyć nasz piknik z akcją charytatywną, by wspierać dzieci, które są w gorszej sytuacji materialnej i przygotowaliśmy dla nich wyprawki
- mówiła organizatorka - adw. Angelika Jędryka-Pihut i uczestnicy.

Wyprawki trafią do setki dzieci.

Więcej w relacji Nataszy Trzebuchowskiej.

Relacja Nataszy Trzebuchowskiej

Bydgoszcz
