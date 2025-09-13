Najładniejszy wieniec dożynkowy w Polsce powstał w Kujawsko-Pomorskiem!
Grupa wieńcowa z województwa kujawsko–pomorskiego zwyciężyła w Konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy o nagrodę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Z uczestnikami konkursu spotkała się Pierwsza Dama Marta Nawrocka.
Drugie miejsce zajęło województwo podkarpackie, a trzecie wielkopolskie
Wieńcowa rywalizacja odbyła się w sobotę, w przededniu Dożynek Prezydenckich.
Najładniejszy, zdaniem jury, wieniec dożynkowy w Polsce pochodzi z miejscowości Kłopot w gminie Inowrocław.