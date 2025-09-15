Tomasz Makowski zwyciężył w Wojewódzkim Konkursie Orki [wyniki]

2025-09-15, 06:50 Marcin Glapiak / Redakcja

Tak wyglądały zawody w Podgórzynie. / Fot. Marcin Glapiak

Imprezę zorganizowano w Podgórzynie pod Żninem. Na polu liczyło się doświadczenie i precyzja.

- Uważam, że warunki były optymalne do orania. Zawsze trzeba bardzo indywidualnie podejść do maszyny, którą otrzymujemy - mówi Tomasz Makowski z powiatu aleksandrowskiego, który został zwycięzcą tegorocznego konkursu. - Chwila zaznajomienia się ze sprzętem, cztery przejazdy kontrolne. Jestem zadowolony ze swojej orki.



- Konkurs nie był wyrównany. Parę osób nie do końca poradziło sobie z zadaniem - twierdzi sędzia zawodów dr Mariusz Piekarczyk z Politechniki Bydgoskiej.



Konkurs zorganizowała Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza.



Wyniki



I miejsce przedstawiciel powiatu aleksandrowskiego - Tomasz Makowski;

II miejsce przedstawiciel powiatu toruńskiego - Mateusz Rumiński;

III przedstawiciel powiatu golubsko-dobrzyńskiego - Arkadiusz Żuchowski;

IV powiat wąbrzeski - Miłosz Augustyn

V powiat lipnowski - Bartosz Augustyn

VI powiat żniński - Bartłomiej Gęsicki

VII powiat świecki - Sebastian Nowiński

VIII powiat tucholski - Mateusz Sass

IX powiat brodnicki - Adam Rostkowski

X powiat inowrocławski - Łukasz Morosław Pruś

XI powiat radziejowski - Leszek Łukaszewski

XII powiat mogileński- Marek Borzymowski

XIII powiat nakielski - Łukasz Plowas

XIV powiat bydgoski - Kacper Szmanda

XV powiat rypiński - Miłosz Słodkowski

XVI powiat chełmiński- Bartosz Wiśniewski

XVII powiat grudziądzki- Mateusz Zabroń

XVIII powiat włocławski - Bartosz Karkosiński

XIX powiat sępoleński - Janusz Pieczywek



Podczas wydarzenia zostały również wręczone odznaki honorowe „Zasłużony dla rolnictwa. Odznaki odebrali:

Tomasz Michalczak

Adam Wesołowski

Józef Waźbiński

Ryszard Tutka

