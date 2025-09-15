Tomasz Makowski zwyciężył w Wojewódzkim Konkursie Orki [wyniki]

Tak wyglądały zawody w Podgórzynie. / Fot. Marcin Glapiak
Imprezę zorganizowano w Podgórzynie pod Żninem. Na polu liczyło się doświadczenie i precyzja.
- Uważam, że warunki były optymalne do orania. Zawsze trzeba bardzo indywidualnie podejść do maszyny, którą otrzymujemy - mówi Tomasz Makowski z powiatu aleksandrowskiego, który został zwycięzcą tegorocznego konkursu. - Chwila zaznajomienia się ze sprzętem, cztery przejazdy kontrolne. Jestem zadowolony ze swojej orki.
- Konkurs nie był wyrównany. Parę osób nie do końca poradziło sobie z zadaniem - twierdzi sędzia zawodów dr Mariusz Piekarczyk z Politechniki Bydgoskiej.
I miejsce przedstawiciel powiatu aleksandrowskiego - Tomasz Makowski; II miejsce przedstawiciel powiatu toruńskiego - Mateusz Rumiński; III przedstawiciel powiatu golubsko-dobrzyńskiego - Arkadiusz Żuchowski; IV powiat wąbrzeski - Miłosz Augustyn V powiat lipnowski - Bartosz Augustyn VI powiat żniński - Bartłomiej Gęsicki VII powiat świecki - Sebastian Nowiński VIII powiat tucholski - Mateusz Sass IX powiat brodnicki - Adam Rostkowski X powiat inowrocławski - Łukasz Morosław Pruś XI powiat radziejowski - Leszek Łukaszewski XII powiat mogileński- Marek Borzymowski XIII powiat nakielski - Łukasz Plowas XIV powiat bydgoski - Kacper Szmanda XV powiat rypiński - Miłosz Słodkowski XVI powiat chełmiński- Bartosz Wiśniewski XVII powiat grudziądzki- Mateusz Zabroń XVIII powiat włocławski - Bartosz Karkosiński XIX powiat sępoleński - Janusz Pieczywek
Podczas wydarzenia zostały również wręczone odznaki honorowe „Zasłużony dla rolnictwa. Odznaki odebrali: Tomasz Michalczak Adam Wesołowski Józef Waźbiński Ryszard Tutka
