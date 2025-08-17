Wybiorą najsmaczniejsze potrawy i najpiękniejsze witacze. Dożynki w bydgoskim Myślęcinku

W konkursach na najpiękniejsze wieńce i ozdoby dożynkowe wezmą udział koła gospodyń wiejskich z całego regionu/fot. Archiwum
Na doroczne dożynki wojewódzkie zaprasza do Bydgoszczy Urząd Marszałkowski. Organizuje je 31 sierpnia wspólnie z samorządami miasta i powiatu oraz Diecezją Bydgoską.
Regionalne Święto Plonów odbędzie się 31 sierpnia w Leśnym Parku w Myślęcinku. - Jak zwykle będzie bardzo uroczyście. Wybierzemy najpiękniejsze wieńce i ozdoby, najciekawsze stoiska promocyjne i najsmaczniejsze potrawy żniwne, a także najbardziej pomysłowe witacze dożynkowe – zapowiada Beata Krzemińska, rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego.
Oficjalne uroczystości rozpoczną się o godz. 11 uroczystą polową Mszą świętą, której przewodniczyć będzie biskup Krzysztof Włodarczyk. Po oficjalnych wystąpieniach i ogłoszeniu wyników konkursów dożynkowych rozpocznie się wielki dożynkowy piknik z kiermaszem, prezentacjami kół gospodyń wiejskich, przeglądem kapel ludowych i wystawą sprzętu rolniczego. Późnym popołudniem zaplanowano pokaz mody ślubnej Kamili Froelke, która zaprezentuje kolekcję inspirowaną folklorem Kujaw i Kociewia. Gwiazdą wieczoru będzie Andrzej Piaseczny, który pojawi się na estradzie około godz. 19.00.
Starostami dożynek wojewódzkich są Karolina Dziarnowska z Zielonki w powiecie sępoleńskim i Krzysztof Tarlach z Wałdówka w powiecie sępoleńskim. Ta pierwsza - matka trojga dzieci, wspólnie z mężem prowadzi 50-hektarowe gospodarstwo hodowlane, specjalizujące się w produkcji bukatów i angażuje się na rzecz lokalnej społeczności. Pan Krzysztof, który w swoim gospodarstwie stawa na zrównoważone rolnictwo łączące nowoczesność z tradycją, hoduje trzodę chlewną i bydło, a w wolnych chwilach uprawia biegi długie.
W konkursach na najpiękniejsze wieńce i ozdoby dożynkowe wezmą udział koła gospodyń wiejskich z całego regionu, w konkursach na najciekawsze stoiska promocyjne - koła gospodyń i samorządy powiatowe.
Patronat nad dożynkami wojewódzkimi objęło Polskie Radio PiK.
