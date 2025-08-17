Wybiorą najsmaczniejsze potrawy i najpiękniejsze witacze. Dożynki w bydgoskim Myślęcinku

2025-08-17, 21:00  Redakcja
W konkursach na najpiękniejsze wieńce i ozdoby dożynkowe wezmą udział koła gospodyń wiejskich z całego regionu/fot. Archiwum

W konkursach na najpiękniejsze wieńce i ozdoby dożynkowe wezmą udział koła gospodyń wiejskich z całego regionu/fot. Archiwum

Na doroczne dożynki wojewódzkie zaprasza do Bydgoszczy Urząd Marszałkowski. Organizuje je 31 sierpnia wspólnie z samorządami miasta i powiatu oraz Diecezją Bydgoską.

Regionalne Święto Plonów odbędzie się 31 sierpnia w Leśnym Parku w Myślęcinku. - Jak zwykle będzie bardzo uroczyście. Wybierzemy najpiękniejsze wieńce i ozdoby, najciekawsze stoiska promocyjne i najsmaczniejsze potrawy żniwne, a także najbardziej pomysłowe witacze dożynkowe – zapowiada Beata Krzemińska, rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego.

Oficjalne uroczystości rozpoczną się o godz. 11 uroczystą polową Mszą świętą, której przewodniczyć będzie biskup Krzysztof Włodarczyk. Po oficjalnych wystąpieniach i ogłoszeniu wyników konkursów dożynkowych rozpocznie się wielki dożynkowy piknik z kiermaszem, prezentacjami kół gospodyń wiejskich, przeglądem kapel ludowych i wystawą sprzętu rolniczego. Późnym popołudniem zaplanowano pokaz mody ślubnej Kamili Froelke, która zaprezentuje kolekcję inspirowaną folklorem Kujaw i Kociewia. Gwiazdą wieczoru będzie Andrzej Piaseczny, który pojawi się na estradzie około godz. 19.00.

Starostami dożynek wojewódzkich są Karolina Dziarnowska z Zielonki w powiecie sępoleńskim i Krzysztof Tarlach z Wałdówka w powiecie sępoleńskim. Ta pierwsza - matka trojga dzieci, wspólnie z mężem prowadzi 50-hektarowe gospodarstwo hodowlane, specjalizujące się w produkcji bukatów i angażuje się na rzecz lokalnej społeczności. Pan Krzysztof, który w swoim gospodarstwie stawa na zrównoważone rolnictwo łączące nowoczesność z tradycją, hoduje trzodę chlewną i bydło, a w wolnych chwilach uprawia biegi długie.

W konkursach na najpiękniejsze wieńce i ozdoby dożynkowe wezmą udział koła gospodyń wiejskich z całego regionu, w konkursach na najciekawsze stoiska promocyjne - koła gospodyń i samorządy powiatowe.

Patronat nad dożynkami wojewódzkimi objęło Polskie Radio PiK.

Bydgoszcz

Region

12-letni chłopiec z bydgoskiego Fordonu odnaleziony Wrócił do domu cały i zdrowy

12-letni chłopiec z bydgoskiego Fordonu odnaleziony! Wrócił do domu cały i zdrowy

2025-08-17, 21:50
Dwie osoby poszkodowane, jedna z nich zmarła. Po wypadku w Podzamku Golubskim

Dwie osoby poszkodowane, jedna z nich zmarła. Po wypadku w Podzamku Golubskim

2025-08-17, 19:30
Fiatem 126p przejechali ponad tysiąc kilometrów. Wesołe maluchy w Toruniu [wideo, zdjęcia]

Fiatem 126p przejechali ponad tysiąc kilometrów. „Wesołe maluchy” w Toruniu [wideo, zdjęcia]

2025-08-17, 18:15
Tu można poczuć historię Bramy toruńskiego Fortu V otwarte pierwszy raz dla zwiedzających [zdjęcia]

Tu można poczuć historię! Bramy toruńskiego Fortu V otwarte pierwszy raz dla zwiedzających [zdjęcia]

2025-08-17, 16:45
Reportaż naszego dziennikarza ze Szlaku Camino. Bardziej liczy się droga, niż jej cel [zdjęcia, wideo]

Reportaż naszego dziennikarza ze Szlaku Camino. „Bardziej liczy się droga, niż jej cel" [zdjęcia, wideo]

2025-08-17, 15:28
Zwracają uwagę na problem bezdomności. W Toruniu trwa specjalny festiwal Bez dachu

Zwracają uwagę na problem bezdomności. W Toruniu trwa specjalny festiwal „Bez dachu”

2025-08-17, 11:57
Zderzenie kampera z pociągiem relacji Olsztyn-Bydgoszcz. Tragedia na torach w regionie

Zderzenie kampera z pociągiem relacji Olsztyn-Bydgoszcz. Tragedia na torach w regionie!

2025-08-17, 10:52
Festiwal Wisły z Bydgoszczy popłynął do Grudziądza. Wcześniej wysłali Wiślane wici [wideo, zdjęcia]

Festiwal Wisły z Bydgoszczy popłynął do Grudziądza. Wcześniej wysłali „Wiślane wici" [wideo, zdjęcia]

2025-08-17, 10:03
Dom i budynek gospodarczy spłonęły w Białych Błotach w powiecie świeckim

Dom i budynek gospodarczy spłonęły w Białych Błotach w powiecie świeckim

2025-08-17, 08:50

Najczęściej czytane

Archiwum

sierpień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2829303101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę