Praca nie daje odpocząć w wolnym dniu. W czasie spaceru policjant zatrzymał przestępcę

2025-09-05, 14:30  Redakcja
44-letni mieszkaniec Wąbrzeźna przez kilka miesięcy ukrywał się przed organami ścigania/fot. Policja

44-letni mieszkaniec Wąbrzeźna przez kilka miesięcy ukrywał się przed organami ścigania. Mężczyzna trafił jednak za kraty. Zatrzymał go policjant - poza służbą.

Sierżant sztabowy Paweł Winiarski spędzał wolne popołudnie na terenie wąbrzeskiego Podzamcza. Nagle funkcjonariusza zauważył mężczyznę, który od dłuższego czasu poszukiwany był do odbycia kary więzienia za popełnione przestępstwo.
Policjant natychmiast do niego podszedł, wylegitymował się i zatrzymał do czasu przyjazdu patrolu Policji.
Zatrzymany mężczyzna na własnej skórze przekonał się o nieuchronności kary i najbliższe 150 dni spędzi w więzieniu.

Wąbrzeźno
