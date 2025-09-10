W toruńskim autobusie rozpylono gaz pieprzowy

2025-09-10, 20:50 Michał Zaręba / Redakcja

Fot. Ilustracyjne

Policja szuka mężczyzny, który użył gazu pieprzowego w miejskim autobusie linii 27. Do incydentu doszło we wtorek (9.09.) około godz. 16.30. Część osób skarżyła się na duszności.

- Do zdarzenia doszło na przystanku przy skrzyżowaniu ul. Żwirki i Wigury z Szosą Chełmińską. Według ustaleń policji jeden z mężczyzn użył gazu i wybiegł z pojazdu - relacjonuje mł. asp. Sebastian Pypczyński z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. - Na miejscu medycy udzieli pomocy kilku pasażerom oraz kierowcy autobusu.



Policjanci prowadzą w tej sprawie dochodzenie.