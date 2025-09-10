Agresywny 47-latek groził bronią pneumatyczną domownikom

2025-09-10, 14:50 Redakcja

Sąd Rejonowy w Żninie zdecydował, że mężczyzna spędzi najbliższe trzy miesiące w areszcie. / Fot. Materiały policji

Znęcania się nad rodziną, groźby wobec bliskich i policjantów. To tylko niektóre z zarzutów, które postawiono zatrzymanemu mężczyźnie.

W niedzielę (7.09.), policjanci ze Żnina interweniowali w jednej z miejscowości na terenie gminy, w związku ze zgłoszoną awanturą domową. Na miejscu ustalili, że brat zgłaszającej, będący pod wpływem alkoholu, wszczął awanturę. W przeszłości groził, a także znęcał się nad członkami rodziny. Przed przyjazdem patrolu oddalił się, zabierając ze sobą przedmiot przypominający broń.



W pobliskim lesie policjanci natrafili na mężczyznę, który wycelował w ich kierunku trzymany przedmiot. 47-latka udało się obezwładnić przy pomocy kolejnych, wezwanych na miejsce policjantów. Okazało się, że zabezpieczony, posiadany przez niego przedmiot, to załadowana broń pneumatyczna.



W poniedziałek (8.09.) agresor usłyszał łącznie sześć zarzutów, m.in. znęcania się nad domownikami, gróźb wobec nich oraz gróźb pozbawienia życia skierowanych do interweniujących policjantów. Sąd Rejonowy w Żninie zdecydował, że mężczyzna spędzi najbliższe trzy miesiące w areszcie. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.