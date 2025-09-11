Dramat nad Wisłą. Służby wyciągnęły z rzeki kobietę. Reanimacja nie przyniosła efektu

2025-09-11, 18:53 Natasza Trzebuchowska/Redakcja

Dramatyczne zdarzenie nad Wisłą/fot. nadesłane

W czwartek, tuż przed godz. 17:00 służby otrzymały wiadomość, o ciele dryfującym w rzece na wysokości ul. Zakładowej w Fordonie.

- Na miejscu obecni byli policjanci strażacy i ratownicy medyczni - mówi sierż. sztab. Jakub Skrzypek z Zespołu Komunikacji Społecznej KMP w Bydgoszczy. - Strażacy przy pomocy łodzi wyłowili ciało kobiety, a na lądzie ratownicy niezwłocznie przystąpili do reanimacji. Niestety, nie udało się przywrócić czynności życiowych. Policjanci pod nadzorem prokuratora będą ustalać tożsamości kobiety, a także przyczynę i okoliczności tego zdarzenia.