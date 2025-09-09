Brutalny napad na hotelowego gościa w Mikołajkach. Zatrzymanie w Kujawsko-Pomorskiem [wideo]

Policja z Mrągowa zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy pod koniec sierpnia w Mikołajkach weszli do pokoju hotelowego, gdzie pobili i okradli przebywającego tam gościa/fot. warminsko-mazurska.policja.gov.pl
Policja z Mrągowa zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy pod koniec sierpnia w Mikołajkach weszli do pokoju hotelowego, gdzie pobili i okradli przebywającego tam gościa. Policja przyznaje, że podobnych zdarzeń nie notowano od lat. Jeden z napastników został ujęty w naszym regionie.
Oficer prasowa policji w Mrągowie podkom. Paulina Karo poinformowała, że sprawcy rozboju zostali zatrzymani, a sąd zadecydował o aresztowaniu ich na trzy miesiące.
- Jeden jest Polakiem. Został zatrzymany jako pierwszy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Drugi to obywatel Armenii i został zatrzymany w woj. mazowieckim – poinformowała policjantka.
Do napadu doszło pod koniec sierpnia w Mikołajkach. Wówczas do pokoju hotelowego weszło dwóch mężczyzn. Obudzili śpiącego mężczyznę i zażądali od niego pieniędzy, grożąc mu przy tym, że jak nie dostaną gotówki, to go zabiją.
Jeden ze sprawców dwa razy groził hotelowemu gościowi nożem, drugi bił go pięściami po głowie. Gdy napastnicy znaleźli hotelowy sejf, przyłożyli mężczyźnie nóż do szyi, by podał im kod otwierający skrytkę.
– Z sejfu zabrali 2,5 tys. zł, do tego ekskluzywne okulary przeciwsłoneczne i złoty łańcuszek. Łączna wartość strat to 38,5 tys. zł, bo uciekając napastnicy przebili w porsche ofiary trzy opony – podała Karo.
Napastnicy nie poprzestali na biciu.
Napadnięty nie zgłosił sprawy miejscowej policji, tylko zrobił to po powrocie do domu. Policjanci z Mrągowa ustalili, kto dokonał napadu i doprowadzili do zatrzymania i aresztowania obu napastników. Karo podała, że obywatel Armenii był poszukiwany przez sąd w Łowiczu, bo miał do odbycia 20 dni aresztu za inne przestępstwa.
Mrągowscy kryminalni nadal pracują nad tą sprawą. Za popełnione przestępstwa mężczyznom grozi surowy wymiar kary. Przestępstwo rozboju z użyciem niebezpiecznego przedmiotu jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 do 20 lat pozbawienia wolności.
Od lat policja w Mrągowie nie notowała podobnych spraw, bo do takich przestępstw dochodziło w latach 90 i na początku XXI w.
