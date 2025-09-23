Ukradł części rolnicze o wartości kilku tysięcy złotych. Zatrzymali go policjanci z Radziejowa

2025-09-23, 13:19  Redakcja
57-latek przyznał się do kradzieży spulchniaczy do agregatu uprawowego/fot.: KPP Radziejów

57-latek przyznał się do kradzieży spulchniaczy do agregatu uprawowego/fot.: KPP Radziejów

Radziejowscy mundurowi zatrzymali mężczyznę, podejrzanego o kradzież spulchniaczy do agregatu uprawowego o wartości kilku tysięcy złotych. Skradzione przedmioty odzyskano i zwrócono właścicielowi.

– Do przestępstwa doszło pod koniec sierpnia na terenie gminy Osięciny. Poszkodowany zgłosił, że nieznany sprawca dokonał kradzieży spulchniaczy od agregatu uprawowego. Wycenił straty na kilka tysięcy złotych. Sprawą zajęli się policjanci wydziału kryminalnego z Radziejowa – opisał asp. sztab. Marcin Krasucki, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Radziejowie.

Po kilkunastu dniach ustalili, że związek z tą sprawą może mieć 57-latek, mieszkający niedaleko poszkodowanego. Zgromadzony materiał dowodowy, pozwolił na przedstawienie mu zarzutu kradzieży.

Mężczyzna przyznał się do winy. Kryminalni odzyskali skradzione przedmioty i zwrócili właścicielowi. 57-latkowi grozi od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.

Radziejów

Region

Torunianie mogą już głosować w budżecie obywatelskim. W puli prawie 10 milionów złotych

Torunianie mogą już głosować w budżecie obywatelskim. W puli prawie 10 milionów złotych

2025-09-23, 14:05
Żuraw portowy powróci na Rybi Rynek w Bydgoszczy. ZDMiKP zleca wykonanie repliki

Żuraw portowy powróci na Rybi Rynek w Bydgoszczy. ZDMiKP zleca wykonanie repliki

2025-09-23, 11:35
Premier Danii o dronach nad lotniskiem w Kopenhadze: To atak na naszą infrastrukturę krytyczną

Premier Danii o dronach nad lotniskiem w Kopenhadze: To atak na naszą infrastrukturę krytyczną

2025-09-23, 11:21
Jak usprawnić funkcjonowanie miast, powiatów i gmin Samorządowcy debatują o tym w Toruniu

Jak usprawnić funkcjonowanie miast, powiatów i gmin? Samorządowcy debatują o tym w Toruniu

2025-09-23, 10:47
Bezpieczeństwo przede wszystkim. W Inowrocławiu rusza sympozjum

Bezpieczeństwo przede wszystkim. W Inowrocławiu rusza sympozjum

2025-09-23, 09:53
Cezary Graul: Z roku na rok rośnie liczba cyberataków. W dodatku one ewoluują [Rozmowa Dnia]

Cezary Graul: Z roku na rok rośnie liczba cyberataków. W dodatku one ewoluują [Rozmowa Dnia]

2025-09-23, 09:03
Nocny zakaz sprzedaży alkoholu we Włocławku Różnica zdań miejskich radnych

Nocny zakaz sprzedaży alkoholu we Włocławku? Różnica zdań miejskich radnych

2025-09-23, 07:42
Dzięki ich pracy mamy pieniądze m.in. na służbę zdrowia. Święto KAS w Bydgoszczy

„Dzięki ich pracy mamy pieniądze m.in. na służbę zdrowia”. Święto KAS w Bydgoszczy

2025-09-22, 21:41
Działacze Konfederacji pod Kuratorium Oświaty: Edukacja zdrowotna to skrajnie lewicowy projekt

Działacze Konfederacji pod Kuratorium Oświaty: Edukacja zdrowotna to skrajnie lewicowy projekt

2025-09-22, 20:59

Najczęściej czytane

Archiwum

wrzesień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829300102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę