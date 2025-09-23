Ukradł części rolnicze o wartości kilku tysięcy złotych. Zatrzymali go policjanci z Radziejowa

2025-09-23, 13:19 Redakcja

57-latek przyznał się do kradzieży spulchniaczy do agregatu uprawowego/fot.: KPP Radziejów

Radziejowscy mundurowi zatrzymali mężczyznę, podejrzanego o kradzież spulchniaczy do agregatu uprawowego o wartości kilku tysięcy złotych. Skradzione przedmioty odzyskano i zwrócono właścicielowi.

– Do przestępstwa doszło pod koniec sierpnia na terenie gminy Osięciny. Poszkodowany zgłosił, że nieznany sprawca dokonał kradzieży spulchniaczy od agregatu uprawowego. Wycenił straty na kilka tysięcy złotych. Sprawą zajęli się policjanci wydziału kryminalnego z Radziejowa – opisał asp. sztab. Marcin Krasucki, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Radziejowie.



Po kilkunastu dniach ustalili, że związek z tą sprawą może mieć 57-latek, mieszkający niedaleko poszkodowanego. Zgromadzony materiał dowodowy, pozwolił na przedstawienie mu zarzutu kradzieży.



Mężczyzna przyznał się do winy. Kryminalni odzyskali skradzione przedmioty i zwrócili właścicielowi. 57-latkowi grozi od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.