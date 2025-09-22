Rozpoznajesz tego mężczyznę? Bydgoska policja szuka go w związku z kradzieżą [wideo]

2025-09-22, 19:34  Redakcja
Mężczyzna jest poszukiwany w związku z kradzieżą pieniędzy przy ulicy Focha w Bydgoszczy/fot.: zrzut ekranu, KMP w Bydgoszczy

Mężczyzna jest poszukiwany w związku z kradzieżą pieniędzy przy ulicy Focha w Bydgoszczy/fot.: zrzut ekranu, KMP w Bydgoszczy

Policjanci z Komisariatu Policji Bydgoszcz-Śródmieście zwracają się z prośbą o pomoc w identyfikacji osoby przedstawionej na zdjęciu oraz filmie. Wszyscy, którzy rozpoznają mężczyznę, bądź posiadają jakiekolwiek informacje o osobie mogącej mieć związek z przestępstwem, proszeni są o kontakt osobisty lub telefoniczny z policjantami.

Kryminalni z bydgoskiego Śródmieścia prowadzą postępowanie w sprawie kradzieży pieniędzy w kwocie 3730 złotych z kasetki znajdującej się w recepcji firmy. Do zdarzenia doszło 27 sierpnia 2025 roku około godziny 17:10 przy ulicy Focha w Bydgoszczy.

Znajdujący się w pomieszczeniu monitoring zarejestrował moment kradzieży i wizerunek mężczyzny mającego związek z tym zdarzeniem.

Policjanci zbierają informacje mogące przyczynić się do jego identyfikacji na podstawie załączonego filmu oraz zdjęcia. Informacje można przekazać prowadzącemu sprawę policjantowi pod numerem telefonu 47 751 11 85, a także całodobowo pod numerami 47 751 11 59/60 lub 112 powołując się na znak sprawy L.dz. I Kr 2661/25.

Mężczyzna jest poszukiwany w związku z kradzieżą pieniędzy przy ulicy Focha w Bydgoszczy/wideo: KMP w Bydgoszczy

Region

Dzięki ich pracy mamy pieniądze m.in. na służbę zdrowia. Święto KAS w Bydgoszczy

„Dzięki ich pracy mamy pieniądze m.in. na służbę zdrowia”. Święto KAS w Bydgoszczy

2025-09-22, 21:41
Działacze Konfederacji pod Kuratorium Oświaty: Edukacja zdrowotna to skrajnie lewicowy projekt

Działacze Konfederacji pod Kuratorium Oświaty: Edukacja zdrowotna to skrajnie lewicowy projekt

2025-09-22, 20:59
Eksperymenty wskażą im przyszłość Collegium Medicum przygotowało warsztaty dla młodzieży

Eksperymenty wskażą im przyszłość? Collegium Medicum przygotowało warsztaty dla młodzieży

2025-09-22, 20:31
Pamiętają o ofiarach zagłady osób z zaburzeniami psychicznymi. Uroczystości w Borównie i Świeciu [zdjęcia]

Pamiętają o ofiarach zagłady osób z zaburzeniami psychicznymi. Uroczystości w Borównie i Świeciu [zdjęcia]

2025-09-22, 19:58
Prokuratura w Brodnicy ustaliła przyczynę śmierci żony Ryszarda Rynkowskiego

Prokuratura w Brodnicy ustaliła przyczynę śmierci żony Ryszarda Rynkowskiego

2025-09-22, 17:58
XX edycja konkursu Lodołamacze. Wśród laureatów regionalnego etapu jest zakład z Drzonowa

XX edycja konkursu Lodołamacze. Wśród laureatów regionalnego etapu jest zakład z Drzonowa

2025-09-22, 17:05
Dachowanie auta osobowego w Trzcińcu. Jedna osoba pod opieką ratowników

Dachowanie auta osobowego w Trzcińcu. Jedna osoba pod opieką ratowników

2025-09-22, 16:17
Sztuczna inteligencja pomaga oszczędzać czas i pieniądze UKW zaprasza na badania

Sztuczna inteligencja pomaga oszczędzać czas i pieniądze? UKW zaprasza na badania

2025-09-22, 15:47
Toruń zaczyna odliczanie do Mistrzostw Świata w Lekkiej Atletyce. Przed urzędem stoi zegar

Toruń zaczyna odliczanie do Mistrzostw Świata w Lekkiej Atletyce. Przed urzędem stoi zegar

2025-09-22, 14:50

Najczęściej czytane

Archiwum

wrzesień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829300102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę