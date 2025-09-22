Rozpoznajesz tego mężczyznę? Bydgoska policja szuka go w związku z kradzieżą [wideo]

2025-09-22, 19:34 Redakcja

Mężczyzna jest poszukiwany w związku z kradzieżą pieniędzy przy ulicy Focha w Bydgoszczy/fot.: zrzut ekranu, KMP w Bydgoszczy

Policjanci z Komisariatu Policji Bydgoszcz-Śródmieście zwracają się z prośbą o pomoc w identyfikacji osoby przedstawionej na zdjęciu oraz filmie. Wszyscy, którzy rozpoznają mężczyznę, bądź posiadają jakiekolwiek informacje o osobie mogącej mieć związek z przestępstwem, proszeni są o kontakt osobisty lub telefoniczny z policjantami.

Kryminalni z bydgoskiego Śródmieścia prowadzą postępowanie w sprawie kradzieży pieniędzy w kwocie 3730 złotych z kasetki znajdującej się w recepcji firmy. Do zdarzenia doszło 27 sierpnia 2025 roku około godziny 17:10 przy ulicy Focha w Bydgoszczy.



Znajdujący się w pomieszczeniu monitoring zarejestrował moment kradzieży i wizerunek mężczyzny mającego związek z tym zdarzeniem.



Policjanci zbierają informacje mogące przyczynić się do jego identyfikacji na podstawie załączonego filmu oraz zdjęcia. Informacje można przekazać prowadzącemu sprawę policjantowi pod numerem telefonu 47 751 11 85, a także całodobowo pod numerami 47 751 11 59/60 lub 112 powołując się na znak sprawy L.dz. I Kr 2661/25.