Mężczyzna z Wąbrzeźna zgłosił kradzież auta. Policjanci zatrzymali… jego syna [wideo]

29-latek ukradł auto własnego ojca. Teraz grozi mu do pięciu lat więzienia/fot: zrzut ekranu, KPP Wąbrzeźno

Funkcjonariusze wąbrzeskiej komendy zatrzymali sprawcę kradzieży samochodu. Auto wróciło do właściciela, a sprawcą był syn zgłaszającego.

W sobotę (26 lipca) po godzinie 13:00 do komendy przyszedł mieszkaniec Wąbrzeźna, który zgłosił kradzież swojego samochodu Toyota Rav 4. Część funkcjonariuszy przyjmowała zawiadomienie od pokrzywdzonego, pozostali policjanci będący w służbie rozpoczęli poszukiwania auta.



Po godzinie 17:30, dwaj dzielnicowi odnaleźli auto na jednym z parkingów na terenie Wąbrzeźna i ustalili, kto kierował samochodem. Zatrzymali sprawcę i doprowadzili go do komendy.



Mężczyzna był trzeźwy, 29-latek usłyszał zarzuty zaboru pojazdu w celu krótkotrwałego użycia i kierowania bez uprawnień. Grozi mu do pięciu lat więzienia, wysoka grzywna oraz trzyletni zakaz kierowania.