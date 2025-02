Strefa Płatnego Parkowania w Bydgoszczy rozszerzona od marca. Będą też nowe parkomaty [mapa]

2025-02-06, 15:11 Tatiana Adonis/Redakcja

Obecnie Bydgoska Strefa Płatnego Parkowania ma ok. trzech tys. miejsc. Po rozszerzeniu będzie ich prawie sześć tysięcy/fot. ilustracyjna, Tatiana Adonis

3 marca w Bydgoszczy zacznie działać rozszerzona Strefa Płatnego Parkowania, a wraz z nią uruchomione zostaną nowe parkomaty. Nowoczesne urządzenia umożliwią płatność kartą i poprzez aplikacje.

Obecnie Bydgoska Strefa Płatnego Parkowania ma ok. trzech tys. miejsc. Po rozszerzeniu będzie ich prawie sześć tysięcy. Do strefy zostaną włączone m.in. obszary znajdujące się na Okolu, Wilczaku, Bielawach czy Babiej Wsi. Zmianę granic poprzedziła analiza m.in. zajętości miejsc. – Liczymy, że dzięki temu też większa rotacja miejsc parkingowych i kierowcy będą mogli łatwiej znaleźć miejsca parkingowe – mówi Wojciech Nalazek, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.



Mieszkańcy zameldowani przy ulicach, które znajdą się w powiększonej strefie, będą mogli wykupić abonament w cenie 30 złotych miesięcznie w podstrefie A lub 20 złotych w podstrefie B.



W nowych parkomatach zapłacimy bezgotówkowo

– Wraz z rozszerzeniem strefy uruchomione zostaną nowe parkomaty, nowocześniejsze i bardziej funkcjonalne niż działające obecnie. Pozwolą na płacenie nie tylko gotówką, ale też kartą i BLIK-iem. Będzie w nich można też wnieść opłatę dodatkową za brak biletu – mówi Katarzyna Muszyńska, rzeczniczka ZDMiKP.



Obecnie ustawionych jest ponad 100 nowych urządzeń, docelowo ma ich być prawie 330. Wymiana wszystkich parkomatów potrwa ok. dwóch miesięcy.



Jak zmienią się granice SPP?

Od 3 do Strefy włączone zostaną m.in. obszary znajdujące się na Okolu, Wilczaku, Bielawach i Babiej Wsi. Wjazd do strefy oznaczony jest znakami z wielką literą „P” na każdej ulicy wjazdowej (znak D-44 „strefa parkowania"). Na znaku widnieje też oznaczenie podstrefy i informacja o czasie obowiązywania płatności oraz ich formach.



Zmienią się także granice pomiędzy podstrefami A i B. Do podstrefy A włączone zostaną m.in. obszary pomiędzy:

• ul. Gdańską i Pomorską

• ul. 3 maja–Staszica–Paderewskiego i al. Ossolińskich i Piotrowskiego

• ul. Poznańską – Kruszwicką i Focha.



W obszarze podstrefy B znajdą się obszary wokół podstrefy A ograniczonej: ul. Zygmunta Augusta, bocznicą kolejową, Kamienną, kard. Wyszyńskiego, Skłodowskiej-Curie, Pestalozziego, Jagiellońską, Krakowską, Toruńską (od Torbydu), Ustronie, Kujawską, Wałami Jagiellońskimi, Grudziądzką, Teskowej, placem Poznańskim, Doliną, Wrocławską, Grunwaldzką, Graniczną, Unii Lubelskiej i M. Langiewicza. Warto zwrócić uwagę, że tą strefą objęte będzie również parkowanie wzdłuż ul. Grunwaldzkiej do skrzyżowania z ul. Kraszewskiego.



W podstrefie C nadal znajdować będzie się część parkingu wielopoziomowego przy ul. Grudziądzkiej.