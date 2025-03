Adrian Zandberg we Włocławku. Jaki pomysł na to miasto ma kandydat na prezydenta?

2025-03-02, 18:30 Agnieszka Marszał/Redakcja

Adrian Zandberg - kandydat partii Razem na prezydenta Polski/fot. Dawid Majewski

- Musimy postawić na nogi branże, od których będzie zależało nasze bezpieczeństwo i odporność, to między innymi branża chemiczna i to jest szansa na rozwój dla takich miast, jak Włocławek - mówił we Włocławku Adrian Zandberg - kandydat partii Razem na prezydenta.

- Polska potrzebuje nowej strategii przemysłowej - mówi Adrian Zandberg. - Polska potrzebuje postawić na nogi przemysł chemiczny, branże kluczowe, od których będzie zależała nasza odporność. I to jest także szanse rozwojowa dla takich miastek Włocławek. bo te najbliższe lata będą latami wielkich publicznych inwestycji. Jeśli chcemy być odporni, jeśli chcemy stanąć na własnych nogach, to musimy dużo więcej niż dotąd inwestować. I to nie będą inwestycje prywatne, bo wszyscy widzimy, że sektor prywatny ma swoje ograniczenia. To muszą być inwestycje publiczne, inwestycje całej Unii Europejskiej - uważa kandydat partii Razem na prezydenta.



Adrian Zandberg mówił też, że budowa drugiego stopnia na Wiśle w Siarzewie nie ma uzasadnienia i nieprzypadkowo dotąd nie zrealizowano tej inwestycji.



O godz. 16.00 zaplanowano spotkanie dla kuracjuszy i mieszkańców w Ciechocinku.



Więcej w relacji Agnieszki Marszał.