Nie było nawet pobocza, za to powstanie ścieżka rowerowa. Gmina Świecie inwestuje

2025-03-02, 11:58 Marcin Doliński/Redakcja

W planach jest ścieżka rowerowa przy drodze wojewódzkiej numer 272 ze Świecia do Laskowic/fot. Marcin Doliński

Z Sulnowa aż do granic gminy Świecie, z Topolinka do granicy z gminą Pruszcz - to tylko cześć tras rowerowych zaplanowanych przez władze gminy. Niektóre już się budują.

- Zabezpieczyliśmy cztery miliony na budowę ścieżki rowerowej z Sulnowa od sklepu „Dino", w kierunku Laskowic, do granicy naszej gminy w Skarszewie - mówi Krzysztof Kułakowski, burmistrz Świecia. - Wójt Jeżewa zadeklarował, że ścieżkę zaprojektuje w kierunku Świecia. Podjęliśmy decyzję, że będziemy także budować ścieżkę rowerową z Topolinka aż do granic z gminą Pruszcz, do Topolna. Tamta inwestycja ma kosztować około 2 miliony złotych.

Kolejne nasze działania: projekt ścieżka od „Dino" w Polskim Konopacie w kierunku Przysierska. Około dwukilometrowa droga dla rowerów powstanie także przy drodze wojewódzkiej. Oprócz tego chcemy wybudować wybudować od węzła z Sartowic w kierunku Czapelek odcinek drogi razem ze ścieżką rowerową.



W gminie Świecie wybudowano do tej pory ponad 50 kliometrów ścieżek rowerowych.