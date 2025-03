Pudełka pełne dobra! Bydgoskie muzeum zbiera dary dla potrzebujących kobiet

2025-03-02, 13:18 Agata Raczek/Redakcja

„Muzeum Mydła i Historii Brudu” w Bydgoszczy. Fot. Tatiana Adonis/archiwum

Trwa zbiórka kosmetyków i środków higienicznych dla kobiet z placówek pomocowych. Dary zapakowane w pudełka, np. po butach można dostarczyć do Muzeum Mydła i Historii Brudu w Bydgoszczy, które przyłączyło się do ogólnopolskiego projektu „Shoebox".

- Wspieramy kobiety w trudnej sytuacji życiowej - mówi Kamila Załęska, wicedyrektor Muzeum Mydła i Historii Brudu w Bydgoszczy. - Zbieramy kosmetyki „pierwszego kontaktu", typu: żel pod prysznic, szampony, szczoteczki do zębów. Wydaje nam się, że to jest takie banalne, że każdy to może mieć. A jednak nie. Nie każdy. My, jako muzeum jesteśmy punktem stacjonarnym zbiórki, gdzie te kosmetyki można przynosić. Zamysł jest taki, żeby kosmetyki były spakowane w pudełkach po butach, natomiast nie jest to konieczne. Wystarczy worek, a my to później spakujemy i przekażemy potrzebującym kobietom.



Zbiórka potrwa do 4 marca, a dary zostaną przekazane przed Dniem Kobiet do potrzebujących przebywających w ośrodku przy ul. Polanka w Bydgoszczy.



Produkty przekazywać Muzeum Mydła i Historii Brudu w Bydgoszczy przy ul. Długiej 13. Placówka czynna jest codziennie od godz. 10: do 18:00.



Organizatorzy akcji przypominają, że środki higieniczne powinny być nowe, nieużywane i z ważną datą przydatności do użycia.

Osoby, które chciałyby wesprzeć akcję, ale nie mogą dostarczyć darów do bydgoskiej placówki, mogą pomóc wpłacając pieniądze za pośrednictwem strony zrzutka.pl



Więcej o projekcie tutaj: https://tiny.pl/b_46pm1k

Link do zrzutki:https://zrzutka.pl/nkhekh





żele pod prysznic, mydła

artykuły higieny osobistej i menstruacyjnej

szczoteczki i pasty do zębów

dezodoranty

szampony, odżywki do włosów

balsamy do ciała

kremy do twarzy i rąk

perfumy

szczotki do włosów, grzebienie

drobna biżuteria, ozdoby

artykuły do pielęgnacji dla dzieci