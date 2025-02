Policjantki obchodziły swoje święto. Sto lat temu do służby przyjęto pierwsze kobiety [wideo]

2025-02-27, 11:15 Damian Klich/Redakcja

Kujawsko-pomorskie policjantki obchodziły swoje święto/fot. KWP Bydgoszcz

Pracują niemal we wszystkich jednostkach, bywają dowódcami. Ponad sto lat temu było to nie do pomyślenia. Kujawsko-pomorskie policjantki obchodziły swoje święto.

W jakich jednostkach służą obecnie kobiety? - Chyba tylko wśród policjantów kontrterrorystów nie mamy kobiet - w tym momencie, chociaż pamiętam z historii, że mieliśmy jedną kobietę również w tym oddziale - mówi mł. insp. Monika Chlebicz, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. - Najwięcej pań służy w pionie prewencji, ale i w pionier kryminalnym jest ich równie wiele. Najmniej, o dziwo, w służbach wspomagających.



Mł. asp. Żaneta Marciniak podkreśla, że kobiety w policji są już widoczne, co cieszy.

- Wiadomo, że policja jest charakterystyczną służbą, wciąż jeszcze zdominowaną przez mężczyzn, natomiast kobiety są już widoczne i też pełnią funkcję dowódcze.



Sierżant Justyna Sikorska z KP Fordon wstąpiła do policji z myślą o pomaganiu społeczeństwu. - Kobiet już nie jest tak mało, mamy duże wsparcie. Dodatkowo szkolenie na kursie podstawowym na tyle nas rozwija, że możemy czuć się potem bezpiecznie służąc na ulicach, bądź na interwencjach. Czego życzyć w to szczególne święto? Pewności siebie, bezpiecznej służby, i żeby nie było sceptycznego podejścia do kobiet.



Z okazji swojego święta policjantki z regionu spotkały się z wojewodą kujawsko-pomorskim Michałem Sztyblem, który wręczył wyróżnienia 30 najlepszym paniom.