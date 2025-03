Ireneusz Stachowiak: Za imprezy prezesa ZEC płacili mieszkańcy Inowrocławia

Pacjenci, którzy czasami od wielu lat, zmagają się trudnymi do zdiagnozowania schorzeniami, mogli dostać się bez kolejki do ginekologa, psychiatry, psychologa… Czytaj dalej »

Od dziś (1.03) do dyspozycji użytkowników jest 360 jednośladów. Nowością jest 8-godzinna taryfa turystyczna. Pojazdy będzie można wypożyczać do końca… Czytaj dalej »

- Prezes spółki, który ma 25 mln długów, z karty służbowej wyjeżdża sobie na konferencje i opłaca „spotkania biznesowe" z kolegami za 1000-1500 zł. I tam jest usługa za 23 proc. Co to znaczy? - pyta Ireneusz Stachowiak. - 23 proc. to się płaci za alkohol. Można zatem powiedzieć, że za imprezy prezesa płacili mieszkańcy Inowrocławia. Takich wyjazdów, takich faktur jest na kilkanaście tysięcy złotych. Obecny 25 milionowy dług miejskiej spółki ciepłowniczej spowodowany jest w głównej mierze koniecznością płacenia coraz wyższego podatku ETS za używanie węgla. Zdaniem Ireneusza Stachowiaka poprzedni zarząd przespał termin na transformację energetyczną ZEC-u.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.