Za pochówek jednak nie trzy razy więcej? Prezydent Fajok zarzuca KO dezinformację

2025-02-28, 20:37 Marcin Glapiak/Redakcja

Podwyżka, jak mówił prezydent Fajok, ma wynieść nie kilkaset, a kilkanaście procent/fot. Marcin Glapiak

Prezydent Inowrocławia Arkadiusz Fajok odniósł się do podwyżek za usługi na cmentarzu komunalnym. Zarzucił radnym KO sianie dezinformacji, jakoby koszt pochówku na cmentarzu komunalnym wzrósł o kilkaset procent.

– Mieszkańcy tak naprawdę po tej „drastycznej” – jak mówią radni Koalicji Obywatelskiej – podwyżce, będę zobligowani do opłaty wyższej o około 200 zł, niż przed zmianą. Nie jest to kilkaset procent, a kilkanaście procent – mówił.



– Po podwyżce poniedziałkowej wykopanie grobu pojedynczego na cmentarzu komunalnym wraz ze wstępnym uformowaniem mogiły wraz z miejscem to koszt rzędu 1400 złotych – wskazał. Wcześniej było to niewiele ponad 1136 złotych.



Arkadiusz Fajok poinformował również, że w czwartek podczas podpisania umowy leasingowej na śmigłowce Apache rozmawiał z ministrem MON Władysławem Kosinikiem Kamyszem w sprawie Via Pomeranie. – Będzie starał się rozmawiać m.in. z ministrem finansów o tym, aby Inowrocław był tym kolejnym etapem wydłużającym Via Pomeranię, która ma kończyć się w Bydgoszczy. Chcę zabiegać o drogę aż do Konina – mówił Fajok. Prezydent skrytykował jednocześnie senatora Ryszarda Brejzę za brak wsparcia i działania w sprawie budowy tej drogi.



Więcej w relacji poniżej.