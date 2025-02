Trzy razy więcej za wykopanie grobu! Cmentarna awantura w Inowrocławiu

2025-02-25, 19:09 Marcin Glapiak/Redakcja

Radni PO Julia Ratajczak i Patryk Kaźmierczak są oburzeni podwyżkami/fot. Marcin Glapiak

Burza wokół podwyżek za usługi na cmentarzu komunalnym w Inowrocławiu. Część radnych uważa, że nowe stawki są nieludzkie.

W poniedziałek na sesji rady miejskiej Inowrocławia przegłosowano uchwałę, według której opłaty za wykopanie grobu na cmentarzu komunalnym wzrosną z ponad 500 zł do 1400 zł, a w przypadku grobu głębinowego - do nawet 1800 zł. To oburzyło radnych Platformy Obywatelskiej. - Te podwyżki - brutalnie mówiąc - stwarzają sytuację, w której pochówek kogoś bliskiego staje się luksusem, a nie prawem. One są po prostu nieludzkie, niehumanitarne – mówił Patryk Kaźmierczak.



Godzą one w mieszkańców Inowrocławia, którzy mierzą się ze stratą swoich bliskich - w osoby, które i tak w tych dniach potrzebują jak największego wsparcia mentalnego i nie powinny w tym czasie zajmować się tym, czy będzie ich stać na pochówek – dodała radna PO Julia Ratajczak.



Z kolei przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Marcinkowski, którego klub poparł podwyżki uważa, że oburzenie radnych PO to nic innego, jak burza polityczna. Przewodniczący tłumaczy, że po pierwsze podwyżek w tym zakresie nie było od 16 lat, a po drugie nowa uchwała ma zupełnie inny zapis. - To burza tak naprawdę o nic, bo dotychczas obowiązująca jeszcze uchwała z 2009 roku zawierała w swoim cenniku 36 pozycji. Uchwała podjęta w poniedziałek ma tylko pięć pozycji, a jeżeli wczytamy się w nią dokładnie, to dwie. W rezultacie – jego zdaniem - podwyżki są niewielkie.