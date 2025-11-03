300 porcji można było zrobić z narkotyków, które miała w domu 67-letnia inowrocławianka

2025-11-03, 14:02  Redakcja
Podejrzanej grozi kara do 10 lat więzienia/fot. materiały policji

Do 10 lat więzienia grozi 67-letniej kobiecie z Inowrocławia, u której w domu policjanci znaleźli narkotyki.

Policjanci ustalili, że mieszkanka Inowrocławia może być uwikłana w proceder narkotykowy. - W ubiegłym tygodniu weszli do jej mieszkania. Podczas przeszukania, znaleźli 126 gramów białego proszku – informuje mł. asp. Emil Gawroński z Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu. - Ujawnili również akcesoria do pakowania i przechowywania narkotyków. Przebywająca w mieszkaniu 67-letnia kobieta została zatrzymana w policyjnym areszcie.

Badanie substancji wykazało, że to zabroniony ustawą nowy środek o nazwie NEP (N-etylonorpentedron). W piątek zatrzymanej postawiono zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków.

- 67-latka została objęta policyjnym dozorem. Musi też wpłacić poręczenie majątkowe w wysokości 10 tys. zł. Podejrzanej grozi kara do 10 lat więzienia – informuje policjant.
 

