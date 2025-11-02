Kolejne wypadki na drogach w regionie. Na szczęście obyło się bez poważniejszych obrażeń

2025-11-02, 20:03 Redakcja

Fot. Ilustracyjne

Aż do trzech niebezpiecznych zdarzeń doszło w ostatnich godzinach na drogach w Kujawsko-Pomorskiem - w Cierpicach, Pluskowęsach i Drzewianowie.

W Cierpicach, na DK nr 10 samochód osobowy wjechał do rowu.



W Pluskowęsach w powiecie golubsko-dobrzyńskim, na DK nr 15, zderzyły się samochód osobowy i bus. Trzem osobom, które podróżowały tymi pojazdami pomocy udzielał na miejscu zespół ratownictwa medycznego.



Z kolei na drodze powiatowej w miejscowości Drzewianowo Wieś w powiecie nakielskim, przewrócił się samochód ciężarowy przewożący buraki. Jak przekazał nam oficer dyżurny stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, nikt w tym zdarzeniu nie ucierpiał.