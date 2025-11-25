Kolejny zatrzymany w związku z tragedią na osiedlu Bajka w bydgoskim Fordonie

2025-11-25, 16:58 Tatiana Adonis/Redakcja

Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie ciężko poranionego mężczyzny znalezionego w Fordonie.

Jak przekazała prokuratura, policja zatrzymała jeszcze jedną osobę zamieszaną w sprawę ciężkiego okaleczenia 38-latka na osiedlu Bajka w bydgoskim Fordonie. W środę mężczyzna ten zostanie przesłuchany.

Jak już informowaliśmy, w weekend pod jednym z bloków znaleziono zakrwawionego 38-latka z ranami ciętymi.



- Dwóm mężczyznom przedstawiono zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Złożyli wyjaśnienia, jednak z uwagi na to, że są to wyjaśnienia rozbieżne, a jutro planujemy przesłuchanie trzeciej zatrzymanej osoby, więc na razie nie informujemy o treści wyjaśnień. Dostaliśmy informację, że na miejscu była jeszcze jedna osoba, jej dane zostały wstępnie ustalone. Mężczyzna był poszukiwany przez policję, która dość szybko go znalazła i zatrzymała do sprawy. Dalsze czynności są zaplanowane na środę - przekazała prokurator Adrianna Bojarska-Majchrzak, szefowa Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Północ.



Mężczyznom, którzy usłyszeli zarzuty, grozi do 20 lat pozbawienia wolności. Prokuratura skierowała do sądu także wnioski o ich tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące.



Ranny 38-latek cały czas przebywa w szpitalu, jego stan jest krytyczny. Śledczy na razie nie chcą ujawniać, co wydarzyło się przy ul. Brzechwy. Czekają m.in. na wyjaśnienia trzeciego z zatrzymanych.