Próbka krwi trafia na linię magnetyczną. To najnowocześniejsze laboratorium w regionie [zdjęcia]

2025-11-17, 16:23  Jolanta Fischer/Redakcja
Nowe laboratorium w bydgoskim Fordonie/fot. Izabela Langner

Będzie szybciej, wygodniej i przestronniej. W bydgoskim Fordonie otwarto dziś dla pacjentów najnowocześniejsze laboratorium medyczne w regionie.

Laboratorium mieści się w  budynku o powierzchni 4 tysięcy metrów kwadratowych. Każdego ranka może przyjąć ponad 200 pacjentów. Nowy sprzęt pozwoli na postawienie szybszej diagnozy i poszerzenie oferty badań.

- Technologia, którą wprowadziliśmy, będzie służyła przyspieszeniu wykonywania badań. Badania będą dostępne w szerszej ofercie. Liczymy, że to mocno przyspieszy diagnozę – tłumaczy Anna Pietrykowska, dyrektor makroregionu w Diagnostyce. - Próbka nie jest już w tej chwili przez diagnostę obrabiana ręcznie, tylko jedzie po linii magnetycznej. To już jest najwyższy standard, na światowym poziomie. Linia - podążając za kodem kreskowym - identyfikuje pacjenta i rozdziela odpowiednio na konkretne analizatory.

W nowym laboratorium do dyspozycji pozostaje również osobny punkt pobrań dla dzieci, punkt ginekologiczny, poradnia ortopedyczna i rezonans magnetyczny. Pod koniec roku planowane jest  uruchomienie pracowni rtg.

Punkt pobrań będzie działał przy ul. gen. Józefa Hallera 1 od poniedziałku do piątku w godz. 6.30-17.00, a w soboty w godz. 7.30-12.00.
 

Relacja Jolanty Fischer

