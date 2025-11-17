Trójwymiarowe mapowanie arytmii serca. Nowatorski zabieg w bydgoskim szpitalu [zdjęcia]

2025-11-17, 15:44  Redakcja
W Szpitalu Klinicznym PB przeprowadzono pierwszy w regionie zabieg ablacji metodą elektroporacji, połączony z trójwymiarowym mapowaniem arytmii serca/fot. materiały szpitala

W Szpitalu Klinicznym PB przeprowadzono pierwszy w regionie zabieg ablacji metodą elektroporacji, połączony z trójwymiarowym mapowaniem arytmii serca/fot. materiały szpitala

Ta technika umożliwia stworzenie w czasie rzeczywistym wirtualnego modelu i aktywności elektrycznej serca pacjenta. W Szpitalu Klinicznym PB przeprowadzono pierwszy w regionie zabieg ablacji metodą elektroporacji, połączony z trójwymiarowym mapowaniem arytmii serca. 

– Trójwymiarowe mapowanie umożliwia stworzenie w czasie rzeczywistym wirtualnego modelu i aktywności elektrycznej serca pacjenta. Dzięki temu możemy precyzyjnie zlokalizować, a następnie zniszczyć fragmenty tkanki odpowiedzialne za arytmię – wyjaśnia lek. Tomasz Białoszyński, kierownik oddziału klinicznego kardiologii i chorób wewnętrznych. - Zwiększa to skuteczność leczenia, skraca czas zabiegu i zmniejsza dawki promieniowania

Zastosowanie narzędzi do mapowania 3D i ablacji podyktowane było złożonym charakterem podłoża migotania przedsionków u pacjenta, który z tego powodu przeszedł już wcześniej dwa zabiegi w innym ośrodku. Zabieg przeprowadzili lekarze pracowni elektrofizjologii - Bartosz Żuchowski i Robert Żmijewski ze wsparciem m.in. zespołu anestezjologicznego, echokardiografii serca oraz obsługi systemu elektrofizjologicznego.

Szpital Kliniczny Politechniki Bydgoskiej znalazł się w gronie ośrodków, które otrzymały wsparcie w wysokości 20 mln zł na rozwój kardiologii, w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności – Inwestycja D1.1.1. - Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup nowoczesnego sprzętu, w tym: konsol do zabiegów ablacji, angiografu, echokardiografów z funkcją 3D, pompy do wspomagania krążenia lewej komory serca – mówi Monika Kasprzyk, dyrektor naczelna Szpitala Klinicznego PBŚ.

Bydgoszcz
szpital
W Szpitalu Klinicznym PB przeprowadzono pierwszy w regionie zabieg ablacji metodą elektroporacji, połączony z trójwymiarowym mapowaniem arytmii serca/fot. materiały szpitala W Szpitalu Klinicznym PB przeprowadzono pierwszy w regionie zabieg ablacji metodą elektroporacji, połączony z trójwymiarowym mapowaniem arytmii serca/fot. materiały szpitala

Region

Ojciec Tadeusz Rydzyk wezwany do prokuratury w sprawie Muzeum Pamięć i Tożsamość

Ojciec Tadeusz Rydzyk wezwany do prokuratury w sprawie Muzeum „Pamięć i Tożsamość”

2025-11-17, 19:03
Rozbudowa siedziby ECFC i inwestycje w Szpitalu Miejskim. Budżet Torunia budzi kontrowersje

Rozbudowa siedziby ECFC i inwestycje w Szpitalu Miejskim. Budżet Torunia budzi kontrowersje

2025-11-17, 18:11
Meteorolodzy ostrzegają: kujawsko-pomorskie drogi będą oblodzone. Zacznie się nocą

Meteorolodzy ostrzegają: kujawsko-pomorskie drogi będą oblodzone. Zacznie się nocą

2025-11-17, 17:10
Próbka krwi trafia na linię magnetyczną. To najnowocześniejsze laboratorium w regionie [zdjęcia]

Próbka krwi trafia na linię magnetyczną. To najnowocześniejsze laboratorium w regionie [zdjęcia]

2025-11-17, 16:23
Bydgoski PCK czeka na nowych członków zespołów niosących pomoc w kryzysie

Bydgoski PCK czeka na nowych członków zespołów niosących pomoc w kryzysie

2025-11-17, 14:55
Zamarte: Autobus z 37 pasażerami na pokładzie wpadł do rowu. Służby działają

Zamarte: Autobus z 37 pasażerami na pokładzie wpadł do rowu. Służby działają

2025-11-17, 14:00
Święto walecznych dzieci i rodziców. Światowy Dzień Wcześniaka Fundacji Kolor Serca [zdjęcia]

Święto walecznych dzieci i rodziców. Światowy Dzień Wcześniaka Fundacji Kolor Serca [zdjęcia]

2025-11-17, 13:31
Ten wóz sprawdzi się w najtrudniejszym terenie OSP Łążyn dostała prezent marzeń [zdjęcia]

Ten wóz sprawdzi się w najtrudniejszym terenie! OSP Łążyn dostała prezent marzeń [zdjęcia]

2025-11-17, 12:49
Pierwszą fazę dezinformacyjnej wojny z Rosją przegrywamy. Debata w Inowrocławiu [zdjęcia]

„Pierwszą fazę dezinformacyjnej wojny z Rosją przegrywamy". Debata w Inowrocławiu [zdjęcia]

2025-11-17, 12:03

Najczęściej czytane

Archiwum

listopad 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293031010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę