Trójwymiarowe mapowanie arytmii serca. Nowatorski zabieg w bydgoskim szpitalu [zdjęcia]

W Szpitalu Klinicznym PB przeprowadzono pierwszy w regionie zabieg ablacji metodą elektroporacji, połączony z trójwymiarowym mapowaniem arytmii serca/fot. materiały szpitala
Ta technika umożliwia stworzenie w czasie rzeczywistym wirtualnego modelu i aktywności elektrycznej serca pacjenta. W Szpitalu Klinicznym PB przeprowadzono pierwszy w regionie zabieg ablacji metodą elektroporacji, połączony z trójwymiarowym mapowaniem arytmii serca.
– Trójwymiarowe mapowanie umożliwia stworzenie w czasie rzeczywistym wirtualnego modelu i aktywności elektrycznej serca pacjenta. Dzięki temu możemy precyzyjnie zlokalizować, a następnie zniszczyć fragmenty tkanki odpowiedzialne za arytmię – wyjaśnia lek. Tomasz Białoszyński, kierownik oddziału klinicznego kardiologii i chorób wewnętrznych. - Zwiększa to skuteczność leczenia, skraca czas zabiegu i zmniejsza dawki promieniowania
Zastosowanie narzędzi do mapowania 3D i ablacji podyktowane było złożonym charakterem podłoża migotania przedsionków u pacjenta, który z tego powodu przeszedł już wcześniej dwa zabiegi w innym ośrodku. Zabieg przeprowadzili lekarze pracowni elektrofizjologii - Bartosz Żuchowski i Robert Żmijewski ze wsparciem m.in. zespołu anestezjologicznego, echokardiografii serca oraz obsługi systemu elektrofizjologicznego.
Szpital Kliniczny Politechniki Bydgoskiej znalazł się w gronie ośrodków, które otrzymały wsparcie w wysokości 20 mln zł na rozwój kardiologii, w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności – Inwestycja D1.1.1. - Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup nowoczesnego sprzętu, w tym: konsol do zabiegów ablacji, angiografu, echokardiografów z funkcją 3D, pompy do wspomagania krążenia lewej komory serca – mówi Monika Kasprzyk, dyrektor naczelna Szpitala Klinicznego PBŚ.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę