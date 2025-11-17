Trójwymiarowe mapowanie arytmii serca. Nowatorski zabieg w bydgoskim szpitalu [zdjęcia]

2025-11-17, 15:44 Redakcja

W Szpitalu Klinicznym PB przeprowadzono pierwszy w regionie zabieg ablacji metodą elektroporacji, połączony z trójwymiarowym mapowaniem arytmii serca/fot. materiały szpitala

Ta technika umożliwia stworzenie w czasie rzeczywistym wirtualnego modelu i aktywności elektrycznej serca pacjenta. W Szpitalu Klinicznym PB przeprowadzono pierwszy w regionie zabieg ablacji metodą elektroporacji, połączony z trójwymiarowym mapowaniem arytmii serca.

– Trójwymiarowe mapowanie umożliwia stworzenie w czasie rzeczywistym wirtualnego modelu i aktywności elektrycznej serca pacjenta. Dzięki temu możemy precyzyjnie zlokalizować, a następnie zniszczyć fragmenty tkanki odpowiedzialne za arytmię – wyjaśnia lek. Tomasz Białoszyński, kierownik oddziału klinicznego kardiologii i chorób wewnętrznych. - Zwiększa to skuteczność leczenia, skraca czas zabiegu i zmniejsza dawki promieniowania



Zastosowanie narzędzi do mapowania 3D i ablacji podyktowane było złożonym charakterem podłoża migotania przedsionków u pacjenta, który z tego powodu przeszedł już wcześniej dwa zabiegi w innym ośrodku. Zabieg przeprowadzili lekarze pracowni elektrofizjologii - Bartosz Żuchowski i Robert Żmijewski ze wsparciem m.in. zespołu anestezjologicznego, echokardiografii serca oraz obsługi systemu elektrofizjologicznego.



Szpital Kliniczny Politechniki Bydgoskiej znalazł się w gronie ośrodków, które otrzymały wsparcie w wysokości 20 mln zł na rozwój kardiologii, w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności – Inwestycja D1.1.1. - Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup nowoczesnego sprzętu, w tym: konsol do zabiegów ablacji, angiografu, echokardiografów z funkcją 3D, pompy do wspomagania krążenia lewej komory serca – mówi Monika Kasprzyk, dyrektor naczelna Szpitala Klinicznego PBŚ.