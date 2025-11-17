Święto walecznych dzieci i rodziców. Światowy Dzień Wcześniaka Fundacji Kolor Serca [zdjęcia]

2025-11-17, 13:31 Tatiana Adonis/Redakcja

Rodzice mogli porozmawiać ze specjalistami, a dzieci wziąć udział w zabawach oraz odwiedzić Szpital Pluszowego Misia. Tak wyglądały obchody Światowego Dnia Wcześniaka zorganizowane przez bydgoską Fundację Kolor Serca.

Wspólne świętowanie odbyło się w sali zabaw w podbydgoskim Lisim Ogonie. Spotkanie to dla rodzin wcześniaków możliwość integracji i wymiany doświadczeń. - W ten sposób chcemy wspierać i edukować rodziców - mówi prezeska fundacji, Sandra Jankowska Wróblewska. - Zależy nam na tym, żeby osoby, które dopiero myślą o założeniu rodziny wiedziały, że taki wcześniak może się u nich pojawić, i że to nie jest koniec świata. Czasami trzeba się z niektórymi rzeczami po prostu pogodzić, ale jest szansa na to, by w miarę normalnie żyć.



- Wcześniactwo to nie tylko stan, kiedy dziecko urodzi się ze zbyt niską masą ciała. Ono jest niedojrzałe wielonarządowo - podkreśla Małgorzata Sidor, pielęgniarka koordynująca z Kliniki Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. Biziela w Bydgoszczy. - Funkcjonowanie samodzielne jest czasami wręcz niemożliwe. Gdyby nie rozwój medycyny, gdyby nie to, że dziecko jest podłączone do wspomagania oddychania, że jest umieszczone w inkubatorze, szanse na przeżycie bardzo by zmalały. Problem jest zatem o wiele głębszy, niż tylko to, że dziecko jest zbyt małe wagowo i może poczekamy aż urośnie...



- Bardzo nas to spotkanie interesuje, szczególnie mnie, bo zajmuję się córką na co dzień. Przez miesiąc jeździłam do szpitala. Córka urodziła się o dwa miesiące za wcześnie. Czytałam dużo książek na temat wcześniaków... - mówiła jedna z mam.



Światowy Dzień Wcześniaka przypada 17 listopada. Jego symbolem jest kolor fioletowy, którego barwa świadczy o delikatności, wrażliwości i wyjątkowości.



Więcej w relacji Tatiany Adonis.