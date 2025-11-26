Dwie osoby ucierpiały, kierowca uciekł z miejsca wypadku. Sam zgłosił się na komendę policji

2025-11-26, 10:13 Marcin Doliński/Redakcja

68-latek uciekł z miejsca wypadku, a następnego dnia zgłosił się na komisariat w Tucholi/fot. Ilustracyjnie/Wikipedia

W kolizji z samochodem osobowym brał udział 68-letni kierowca Harwestera. W środę rano (26 listopada) mężczyzna zgłosił się na komendę policji w Tucholi, mówiąc, że „był w szoku”.

Kierowca leśnej maszyny zrobił to po tym, jak uciekł z miejsca zdarzenia, nie interesując się rannymi. Co ciekawe, to nie on spowodował wypadek. Policjanci informują, że sprawa trafi do sądu.