Uwaga! Zablokowany jest jeden pas autostrady A1 w kierunku Łodzi
Około godz. 18 w Machnaczu w powiecie włocławskim - między węzłami Włocławek Północ a Pikutkowo - do rowu wjechał samochód ciężarowy.
W większości zdarzeń drogowych brały udziały samochody ciężarowe. Poruszanie się po drogach - z uwagi na warunki pogodowe - jest utrudnione. Czytaj dalej »
O jej zmianę na skwer im. płk. Łukasza Cieplińskiego apelował do władz miasta Instytut Pamięci Narodowej. Bydgoska rada miasta uznała, że nie widzi podstaw… Czytaj dalej »
Radni Koalicji Obywatelskiej założenia budżetowe oceniają pozytywnie, innego zdania są radni opozycji. Czytaj dalej »
Aż 80 policjantów w naszym regionie otrzymało „Kryształowe Serca” za to, że uratowali komuś zdrowie lub życie. Czytaj dalej »
Obfite opady śniegu mają się pojawić w nocy od godz. 2 do 6 w południowo-wschodniej części województwa. Ma spaść od 20 do 25 centymetrów śniegu. Czytaj dalej »
- Jeszcze w grudniu zostanie ogłoszony przetarg na budowę S10 w kierunku Szczecina. Mowa o 44 km drogi. Przetarg będzie dotyczył dwóch odcinków - do Nakła… Czytaj dalej »
W „Konkursie o tytuł Mistrza Ognia Artyleryjskiego Wojsk Lądowych 2025” wezmą udział zwycięzcy wcześniejszych etapów w poszczególnych dywizjach, pułkach… Czytaj dalej »
Prace będą prowadzone na odcinku ul. Szczecińskiej do ul. Suwalskiej. W trakcie trwania robót ul. Krynicka zostanie wyłączona z ruchu. Czytaj dalej »
Spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu - taki zarzut postawiono trzem zatrzymanym w związku z okaleczeniem 38-latka na osiedlu Bajka w bydgoskim Ford… Czytaj dalej »