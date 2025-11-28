Nie żyje druga osoba poszkodowana w wypadku karetki na trasie Żnin-Wągrowiec

2025-11-28, 13:44 Sława Skibińska-Dmitruk

Wypadek karetki na DW 251/fot. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu, Facebook

W szpitalu zmarła 93-letnia kobieta - pacjentka karetki, która miała w czwartek wypadek na DW 251, na trasie Żnin-Wągrowiec.

Przypomnijmy - karetka uderzyła w drzewo i przewróciła się. Na miejscu zginął 67-letni ratownik medyczny. Drugi ratownik i dwie kobiety - 93-latka i jej 66-letnia córka - trafili do szpitali w Bydgoszczy i Wągrowcu. 93-latka nie przeżyła.



Przyczyny wypadku ustali biegły. Policja informuje, że droga w miejscu zdarzenia była oblodzona. Karetka nie jechała na sygnałach. Transportowała kobiety na zabieg medyczny.