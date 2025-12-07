Były proboszcz bydgoskiej parafii Chrystusa Króla nie żyje. Ks. Józef Pietras miał 75 lat

2025-12-07, 17:45  Redakcja
Ks. Józef Pietras/fot. Parafia Chrystusa Króla w Bydgoszczy, Facebook

Zmarł ks. prałat Józef Pietras, emerytowany kapłan diecezji bydgoskiej, do 2024 roku proboszcz parafii Chrystusa Króla w Bydgoszczy.

Urodził się 30 lipca 1950 roku w Białogardzie. Święcenia kapłańskie przyjął 15 czerwca 1975 roku w Koszalinie.

