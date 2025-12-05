Anna Lewandowska nie żyje. Była dyrektorką Szpitala Miejskiego i MSWiA w Bydgoszczy

2025-12-05, 13:26 Redakcja

Zmarła Anna Lewandowska, wieloletnia dyrektor bydgoskich szpitali/fot. bydgoszcz.pl

Zmarła Anna Lewandowska, wieloletnia dyrektor byłego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy oraz Szpitala MSWiA. Miała 69 lat.

Zanim objęła funkcję dyrektora Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego, kierowała Szpitalem MSWiA w Bydgoszczy. Szpitalem miejskim zarządzała w latach 2012–2024. W tym czasie placówka była wielokrotnie wyróżniana zarówno przez ekspertów, jak i pacjentów – m.in. w konkursie „Liderzy zarządzania – Najlepiej zarządzane Szpitale” oraz w ogólnopolskim plebiscycie medycznym „Hipokrates”, w którym zdobyła I miejsce w kategorii „Najlepszy Szpital” w województwie kujawsko-pomorskim.



Szpital Miejski cieszył się dużym uznaniem wśród kobiet i przyszłych mam – w rankingu „Rodzić po ludzku” położnictwo i porodówka oceniane były jako najlepsze w regionie.



Jak pisaliśmy w 2014 roku: „Kiedy w kwietniu 2012 r. stanowisko dyrektora Szpitala Miejskiego objęła Anna Lewandowska finanse placówki były w dramatyczny stanie. Rozpoczęła się bolesna restrukturyzacja. Nowa dyrektor rozpoczynała swoje urzędowanie z 2 mln zł straty, bilans na koniec ub. roku wykazał zysk w wysokości 4 mln zł."



Anna Lewandowska przez wiele lat mieszkała w Bydgoszczy i z zaangażowaniem działała na rzecz lokalnej społeczności.



Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek, 9 grudnia 2025 r. o godz. 12:00 na cmentarzu przy ul. Bukowskiej w Stęszewie (koło Poznania).



źr. bydgoszcz.pl