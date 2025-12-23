Zaprojektował najważniejsze bydgoskie wnętrza. Pożegnanie Stanisława Lejkowskiego [zdjęcia]

2025-12-23, 18:00 Damian Klich/Redakcja

Pogrzeb Stanisława Lejkowskiego, wybitnego architekta i projektant wnętrz/fot. Damian Klich

Stanisław Lejkowski, wybitny architekt i projektant wnętrz spoczął na cmentarzu parafii pod wezwaniem świętego Wincentego a Paulo przy ulicy Wyszyńskiego w Bydgoszczy. Miał 96 lat.

- To była osoba o wielu talentach, bardzo skromna, ale jakże dojrzała, która wiedziała, w jakim kierunku dążyć, co chce osiągnąć i to niewątpliwie zapamiętamy. Jest ten ślad, o którym nawet dzisiaj wspomniano: Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego. Niedawno poznałem artystę osobiście, gdy wmurowywaliśmy autograf na ulicy Długiej. Wspaniała postać, wspaniały rozmówca - mówił prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski.



- Nazywam się Jan Gordon, jestem przyjacielem Staszka Lejkowskiego. To był naprawdę człowiek wielkiego formatu, wielkiej kultury i inteligencji. Proszę pamiętać, że on wiele swoich wielkich dzieł stworzył w tej „czarnej komunie", kiedy dosłownie nic nie było, a jednak mimo wszystko potrafił coś wydobyć, coś wykazać...



Hanka Strychalska, historyk sztuki, wspominała: - To był człowiek bardzo utalentowany, pracowity, wszechstronny, który umiał docenić życie.



Architekt urodził się w Chełmnie, ale większość życia był związany z Bydgoszczą. Stanisław Lejkowski zaprojektował między innymi wnętrza kina Orzeł, Urzędu Wojewódzkiego czy Savoya.



Więcej w relacji Damiana Klicha.