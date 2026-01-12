UKW żegna Halinę Jędrykę, wieloletnią nauczycielkę Wyższej Szkoły Pedagogicznej

2026-01-12, 16:40  Redakcja
UKW żegna Halinę Jędrykę, wieloletnią nauczycielkę Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy/fot. Tomasz Czachorowski/eventphoto.com.pl dla UMWKP

Halina Jędryka początkowo pracowała w Wyższej Szkole Inżynierskiej, a w 1975 roku została zatrudniona w Zakładzie Matematyki WSP jako starszy wykładowca. Przez studentów była ceniona za jasność przekazu oraz za zaangażowanie w dydaktykę.

„Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci wieloletniej nauczycielki Wyższej Szkoły Pedagogicznej, mgr Haliny Jędryki" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

„Mgr Halina Jędryka urodziła się 12 maja 1925 roku w Ostrowie Wielkopolskim. Swoją drogę zawodową rozpoczęła na Politechnice Poznańskiej, a w latach 60. XX wieku przeprowadziła się z rodziną do Bydgoszczy.
Chociaż na emeryturę przeszła dziesięć lat później, kontynuowała swoją nauczycielską misję aż do 1992 roku. Niespełna rok temu otrzymała z rąk Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego medal Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis w uznaniu zasług na rzecz regionu i jego mieszkańców. Mgr Halina Jędryka zmarła 7 stycznia br. w wieku 100 lat. Cześć Jej Pamięci!"

Msza Święta pogrzebowa zostanie odprawiona w środę, 14 stycznia, o godz. 13:00 w kościele parafialnym św. Urszuli Ledóchowskiej przy ul. Ornej w Bydgoszczy. Po mszy nastąpi pogrzeb na cmentarzu NSPJ przy ul. Ludwikowo.

Msza Święta w starszej formie rytu rzymskiego zostanie odprawiona w piątek, 16 stycznia, o godz. 19:15 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa na placu Piastowskim w Bydgoszczy.

