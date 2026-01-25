DK nr 16 koło Grudziądza zablokowana po wypadku. Wśród rannych jest troje dzieci

Wypadek na DK 16/ fot. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu

Poszkodowane zostały cztery osoby - poinformował dyżurny Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu.

Do wypadku doszło w Kłódce 17. km DK16, na odcinku pomiędzy Grudziądzem i Łasinem. Czołowo zderzyły się dwa samochody, którymi podróżowało siedem osób. Poważne obrażenia odniosły cztery osoby, w tym troje dzieci. Strażacy z Grudziądza informują, że ranni zostali wszyscy pasażerowie i obaj kierowcy.



Trasa jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać około trzech godzin, czyli do ok. 20 25 stycznia. Pracują tam ratownicy z JRG 1 Grudziądz i Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogóźnie.