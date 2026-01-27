Nie tylko ślizgawica. IMGW ostrzega całe województwo przed gęstą mgłą

2026-01-27, 15:36  Redakcja
Jest ostrzeżenie przed gęstą mgłą/fot. Pixabay/ilustracyjnie

Do lodowiska, które zafundowała nam w ostatnim czasie zima, dojdzie gęsta mgła. Przed tym zjawiskiem ostrzegają zarówno Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a także centra zarządzania kryzysowego.

Całe województwo zostało objęte ostrzeżeniem pierwszego, najniższego stopnia. IMGW oraz centra zarządzania kryzysowego alarmują. - Prognozuje się gęste mgły, miejscami marznące, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów - czytamy w komunikacie.

Ostrzeżenie zacznie obowiązywać dziś od godziny 19:00. Z kolei skończy się jutro (28 stycznia) o godz. 9:00.

