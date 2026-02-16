Policjanci z Torunia pomogli rannemu myszołowowi [zdjęcia]

2026-02-16, 11:34 Michał Zaręba / TB

Policjantom udało się bezpiecznie schwytać myszołowa. / Fot. KMP w Toruniu

Osłabionego ptaka zauważyli patrolując nadwiślańskie tereny. Nie był w stanie wzbić się w powietrze i bez ich pomocy nie miałby szans na przetrwanie.

Asp. Mariusz Grączewski i sierż. sztab. Łukasz Zaleśkiewicz patrolowali okolice nadbrzeża Wisły. Tereny trudno dostępne sprawdzali pieszo.



- Zapewne dzięki temu nie przegapili istoty, która wymagała pilnej pomocy - mówi asp. Dominika Bocian, oficer prasowy toruńskiej policji. - W zaroślach przy Porcie Drzewnym natrafili na osłabionego myszołowa, który wystraszył się niespodziewanych gości. Wodniacy ostrożnie schwytali ptaka i powiadomili o sytuacji dyżurnego, który poprosił o wsparcie patrol eko Straży Miejskiej w Toruniu.



Do zdarzenia doszło w miniony piątek (13.02.)