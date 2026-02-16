Zatrucie tlenkiem węgla na terenie byłej Elany w Toruniu

2026-02-16, 08:25 Michał Zaręba / TB

Trzy osoby poszkodowane z objawami zatrucia najprawdopodobniej zostaną przewiezione do szpitala.

Na miejscu są strażacy i ratownicy medyczni.







- Około godz. 7.30 wpłynęło do nas zgłoszenie o zasłabnięciu pracowników na terenie jednej z firm przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie. Na miejsce wysłano dwa zastępy straży pożarnej - mówi mł. bryg. Aleksandra Starowicz, rzeczniczka toruńskich strażaków. - Nasze mierniki wykazały obecność tlenku węgla. Trzy osoby przebadano na miejscu, prawdopodobnie trafią do szpitala. Stężenie tlenku węgla nie jest zbyt wysokie.