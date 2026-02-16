Zatrucie tlenkiem węgla na terenie byłej Elany w Toruniu
Trzy osoby poszkodowane z objawami zatrucia najprawdopodobniej zostaną przewiezione do szpitala.
Na miejscu są strażacy i ratownicy medyczni.
