Samochód uderzył w przystanek w Kiełpinach. Ucierpiała 71-letnia piesza [zdjęcia]

Powstaje dom dla bohaterów reportażu dziennikarza PR PiK! Ogłosił to wicemarszałekMichał Słobodzian/KB 2026-05-25, 10:38
Przed rokiem reportaż Michała Słobodziana „Plan B” wygrał Konkurs Grand PiK. Wicemarszałek województwa Zbigniew Ostrowski zapewnił wówczas, że zrobi… Czytaj dalej »
Drogowy paraliż we wschodnim Toruniu. Zamknięto kluczowy tunel i zmieniono trasy tramwajówMK 2026-05-25, 09:16
Poważne utrudnienia w ruchu drogowym i gigantyczne korki dotknęły kierowców podróżujących w rejonie Placu Daszyńskiego w Toruniu. Aż do 3 czerwca trwa… Czytaj dalej »
Rośnie bezrobocie w Kujawsko-Pomorskiem. Rolnicy dołączyli do statystyk [„Rozmowa Dnia"]Maciej Wilkowski/KB 2026-05-25, 09:02
Skąd się biorą duże dysproporcje w skali bezrobocia w Kujawsko-Pomorskiem? W jakich zawodach warto się kształcić? O tym mówiła w „Rozmowie Dnia' PR… Czytaj dalej »
Pojazd ProNatury zahaczył o znak, paliwo się wylało. Utrudnienia na Al. Mickiewicza AKTUALIZACJA [zdjęcia]Redakcja/DW 2026-05-25, 08:06
Na miejscu pracuje jeden zastęp strażacki. Ulica jest zablokowana w stronę Bartodziejów. Czytaj dalej »
Na trasie Bydgoszcz–Gdynia pociągi będą jeździły szybciej. Zamontowano ogromny rozjazd kolejowyBN 2026-05-25, 06:50
Na modernizowanej linii kolejowej nr 201 między Bydgoszczą a Gdynią zamontowano jeden z największych i najbardziej zaawansowanych technologicznie rozjazdów… Czytaj dalej »
Referendum w Ciechocinku nieważne. Burmistrz Jarosław Jucewicz zostaje na stanowisku. Mamy oficjalne wynikiRadosław Jagieła / TB 2026-05-24, 22:26
Aby referendum było ważne, musiało w nim wziąć udział 3/5 mieszkańców, którzy uczestniczyli w drugiej turze wyborów samorządowych w 2024 roku. Czytaj dalej »
Slalom na rowerze z czasów dzieciństwa rodziców oraz pływanie Brdą. Ogólnopolski Turniej Turystyczno-KrajoznawczyMonika Siwak/BN 2026-05-24, 22:00
Przejechać slalomem na rowerze z czasów dzieciństwa swoich rodziców, odpowiedzieć na pytania o zabytkach i popływać sobie Brdą mogą uczestnicy Ogólnopolskiego… Czytaj dalej »
Ponad 40 organizacji pozarządowych prezentowało się na Wyspie Młyńskiej w BydgoszczyMonika Siwak / TB 2026-05-24, 20:16
W ramach Pikniku NGOsów można było porozmawiać z reprezentantami uczelni, fundacji, służb i stowarzyszeń pomagających różnym osobom, m.in. chorym i ich… Czytaj dalej »
Bydgoszcz. Swoje święto obchodzili przedstawiciele Polskiego Stronnictwa LudowegoMonika Siwak / TB 2026-05-24, 18:51
W Zielone Świątki ludowcy spotkali się przy pomniku Wincentego Witosa w Parku Ludowym. Czytaj dalej »
