Samochód uderzył w przystanek w Kiełpinach. Ucierpiała 71-letnia piesza [zdjęcia]

2026-05-25, 09:20 Mariusz Luda/KB

Po zderzeniu dwóch aut, jedno wpadło na przystanek/fot. PSP Golub-Dobrzyń

Do zdarzenia doszło ok. godz. 7:40 na DK 15 w powiecie golubsko-dobrzyńskim. W Kiełpinie zderzyły się dwa samochody, później jedno z nich wpadło na przystanek. Akurat stała tam 71-letnia kobieta.

- Dwa samochody osobowe zderzyły się podczas manewru wyprzedzania - przekazał mł. bryg. Zenon Szwaracki, dowódca JRG Komendy Powiatowej PSP w Golubiu-Dobrzyniu.





- Autami podróżowały trzy osoby. Nie odniosły obrażeń. Natomiast w wyniku wypadku doszło do uderzenia jednego z samochodów w przystanek komunikacji publicznej. Starsza osoba, która oczekiwała na autobus, została potrącona . Została zabrana przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala.