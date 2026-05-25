Samochód uderzył w przystanek w Kiełpinach. Ucierpiała 71-letnia piesza [zdjęcia]

2026-05-25, 09:20  Mariusz Luda/KB
Po zderzeniu dwóch aut, jedno wpadło na przystanek/fot. PSP Golub-Dobrzyń

Do zdarzenia doszło ok. godz. 7:40 na DK 15 w powiecie golubsko-dobrzyńskim. W Kiełpinie zderzyły się dwa samochody, później jedno z nich wpadło na przystanek. Akurat stała tam 71-letnia kobieta.

- Dwa samochody osobowe zderzyły się podczas manewru wyprzedzania - przekazał mł. bryg. Zenon Szwaracki, dowódca JRG Komendy Powiatowej PSP w Golubiu-Dobrzyniu.

- Autami podróżowały trzy osoby. Nie odniosły obrażeń. Natomiast w wyniku wypadku doszło do uderzenia jednego z samochodów w przystanek komunikacji publicznej. Starsza osoba, która oczekiwała na autobus, została potrącona. Została zabrana przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala.


Mówi mł. bryg. Zenon Szwaracki, dowódca JRG Komendy Powiatowej PSP w Golubiu-Dobrzyniu

Powstaje dom dla bohaterów reportażu dziennikarza PR PiK! Ogłosił to wicemarszałek
2026-05-25, 10:38

Drogowy paraliż we wschodnim Toruniu. Zamknięto kluczowy tunel i zmieniono trasy tramwajów
2026-05-25, 09:16

Rośnie bezrobocie w Kujawsko-Pomorskiem. Rolnicy dołączyli do statystyk [„Rozmowa Dnia"]
2026-05-25, 09:02

Pojazd ProNatury zahaczył o znak, paliwo się wylało. Utrudnienia na Al. Mickiewicza AKTUALIZACJA [zdjęcia]
2026-05-25, 08:06

Na trasie Bydgoszcz–Gdynia pociągi będą jeździły szybciej. Zamontowano ogromny rozjazd kolejowy
2026-05-25, 06:50

Referendum w Ciechocinku nieważne. Burmistrz Jarosław Jucewicz zostaje na stanowisku. Mamy oficjalne wyniki
2026-05-24, 22:26

Slalom na rowerze z czasów dzieciństwa rodziców oraz pływanie Brdą. Ogólnopolski Turniej Turystyczno-Krajoznawczy
2026-05-24, 22:00

Ponad 40 organizacji pozarządowych prezentowała się na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy
2026-05-24, 20:16

Bydgoszcz. Swoje święto obchodzili przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego
2026-05-24, 18:51

