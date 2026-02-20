Podtrucie tlenkiem węgla na terenie byłej toruńskiej Elany. Policja podejmuje kolejne kroki

2026-02-20, 17:46 Michał Zaręba/BN

Policja podejmuje kolejne kroki ws. podtrucia tlenkiem węgla na terenie byłej toruńskiej Elany/fot. Pixabay

Toruńscy policjanci wyjaśniają okoliczności podtrucia tlenkiem węgla w Toruniu. Do zdarzenia doszło w poniedziałek (16 lutego) w jednej z firm działającej na terenie byłej Elany.

Trzech pracowników jednej z firm przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Toruniu trafiło do szpitala. Prawdopodobną przyczyną były spaliny z wózków widłowych.



Policjanci, po przybyciu na miejsce, wykonali czynności procesowe. - Obecnie prowadzą postępowanie w sprawie narażenia życia albo zdrowia pracowników, u których doszło do podtrucia - mówi Polskiemu Radiu PiK podkom. Dominika Bocian, oficer prasowy toruńskiej policji. - Postępowanie jest w toku, dotychczas w tej sprawie nikt nie usłyszał zarzutów - dodaje.