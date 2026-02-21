Walczyli o wolność, chcieli zniesienia cenzury. 45 lat od rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów [zdjęcia]

2026-02-21, 08:00  Michał Zaręba/BN
Obchody z okazji 45. rocznicy rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów/fot. Michał Zaręba

Obchody z okazji 45. rocznicy rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów/fot. Michał Zaręba

Studenci Niezależnego Zrzeszenia Studentów zostali uwiecznieni na toruńskiej wystawie. 17 lutego minęło 45 lat od jego rejestracji.

Przed Urzędem Marszałkowskim w Toruniu byli obecni studenci, opozycjoniści oraz przedstawiciele samorządu województwa. Przed tablicą upamiętniającą strajk studencki z 1981 roku złożono kwiaty. Z kolei na placu przed urzędem otwarto wystawę Instytutu Pamięci Narodowej, poświęconą toruńskiemu NZS. - Chcieliśmy w ten sposób oddać hołd bohaterskiej młodzieży, która miała wiarę w wywalczenie wolności - mówi Edyta Cisowska, naczelnik Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy. - Mieli w sobie odwagę, aby sprzeciwić się stwardniałym zasadom uczelni, cenzurze, ale także upomnieć się o prawdę w życiu społecznym - dodaje.

Starsi uczestnicy wspominają czasy walki młodych ludzi z komunistycznym systemem. - To były dramatyczne wydarzenia, byli tacy, co miesiącami siedzieli w areszcie - wspomina jeden z nich.

Z okazji obchodów w Książnicy Kopernikańskiej przygotowano też wystawę pamiątkowych przypinek i publikacji.

Relacja Michała Zaręby

Toruń
Wystawa Instytutu Pamięci Narodowej, poświęcona toruńskiemu NZS/fot. Michał Zaręba Wystawa Instytutu Pamięci Narodowej, poświęcona toruńskiemu NZS/fot. Michał Zaręba Wystawa Instytutu Pamięci Narodowej, poświęcona toruńskiemu NZS/fot. Michał Zaręba

