Mieszkańcy mogą wskazać, jak powinien działać „Forteczny Park Kulturowy” w Toruniu

2026-02-20, 15:20  Michał Zaręba/DW
Swoje pomysły do projektu „Forteczny Park Kulturowy” mogą zgłaszać mieszkańcy/Fot. Michał Zaręba

Są plany na ożywienie Bastionu Menniczego w Toruniu. Na co dzień przy Woli Zamkowej działa Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży.

Swoje pomysły do projektu „Forteczny Park Kulturowy” mogą zgłaszać mieszkańcy.

- Chcemy skupić się na astronomii - mówi Jarosław Przybył z Kujawsko-Pomorskiej Akademii Innowacji. - Mamy pewne doświadczenia związane z piknikami astronomicznymi i innymi wydarzeniami. Mamy do dyspozycji prochownię wojenną, wartownię, dwa tarasy widokowe. To piękne miejsce - historyczne, ale i przestrzeń do obserwacji pracy związanej z laboratorium słońca czy meteorologią, do tego warstwa artystyczna. Być może prochownia mogłaby się stać miejscem, gdzie wybrzmi muzyka elektroniczna czy nawiązująca do dźwięków kosmosu - dodaje.

Paulina Majas z Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży podkreśla znaczenie konsultacji.

- Pomyśleliśmy o konsultacjach społecznych dla osób z różnych środowisk, związanych z kulturą, nauką, historią, aby usłyszeć ich głos w zakresie rozwoju terenu, który ma ogromny potencjał - mówi Paulina Majas.

Adaptacja Bastionu Menniczego ma być sposobem na zatroszczenie się o zabytkową przestrzeń.

- Chodzi o to, żeby utrzymać zabytkową substancję i przeznaczyć ten teren na czynności kulturotwórcze, które przyciągną tutaj mieszkańców i turystów - mówi Adam Kowalkowski z Muzeum Twierdzy Toruń.


Więcej w relacji Michała Zaręby - poniżej.

Relacja Michała Zaręby

Toruń
