Czy będzie przełom w wojnie Rosji z Ukrainą? „Na razie nie widzę żadnych perspektyw” [„Wieści ze Wschodu”]

2026-01-29, 19:20  Michał Słobodzian/Redakcja
Maciej Jastrzębski/Fot. nadesłane, Informacyjna Agencja Radiowa

Maciej Jastrzębski/Fot. nadesłane, Informacyjna Agencja Radiowa

Czy Ukraina może liczyć na realne gwarancje bezpieczeństwa ze strony Stanów Zjednoczonych? Między innymi o tym było w „Wieściach ze Wschodu” na antenie Polskiego Radia PiK.

Czy Ukraina może liczyć na realne gwarancje bezpieczeństwa ze strony Stanów Zjednoczonych? Czy mieszkańcom Kijowa grozi katastrofa humanitarna? Jak to możliwe, że mimo obowiązywania sankcji gospodarczych liczba miliarderów w Rosji rośnie? Między innymi o tym Michał Słobodzian i Maciej Jastrzębski rozmawiali w „Wieściach ze Wschodu” na antenie Polskiego Radia PiK.

- W negocjacjach pokojowych jedną z najważniejszych spraw dla Ukrainy są gwarancje bezpieczeństwa ze strony USA. Dotąd te deklaracje były mało konkretne, mgliste, ale ostatnio sekretarz stanu USA Marco Rubio oświadczył, że ogólne porozumienie zostało osiągnięte. Znamy szczegóły, można mówić o jakimś przełomie?

- Jeżeli Rosja by się na ten temat wypowiedziała inaczej niż do tej pory, to moglibyśmy mówić, że znamy jakieś szczegóły. Słyszymy, co mówią Stany Zjednoczone ustami swoich przedstawicieli czy przedstawiciele państw europejskich, znamy życzenia samej Ukrainy, ale niestety ciągle jesteśmy w niewiedzy, dlatego że Federacja Rosyjska stawia warunki jasne. Na razie nie widzę żadnych perspektyw.


Marco Rubio mówi, że chodzi o międzynarodowy kontyngent złożony z żołnierzy państw europejskich. Jego trzonem miałaby być Francja wspierana przez Stany Zjednoczone. Rubio: bez Stanów Zjednoczonych nikt sobie nie poradzi. Media kremlowskie - mając dostęp bezpośrednio do tych, którzy podejmują decyzje - powtórzyły komentując to co powiedział Marco Rubio, że Rosja każdą obecność wojsk zagranicznych na terytorium Ukrainy będzie uznawała za zagrożenie, a każdy rząd, każdy obiekt będzie dla niej prawnym celem - mówił Maciej Jastrzębski.

Cała rozmowa jest do wysłuchania poniżej i na stronie audycji.

Wieści ze Wschodu, 29 stycznia 2026

