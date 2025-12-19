Maciej Jastrzębski o wizycie prezydenta Ukrainy w Polsce. Czego oczekują strony? [„Wieści ze Wschodu"]

2025-12-19, 06:55  Michał Słobodzian/Redakcja
Macej Jastrzębski. Fot. nadesłane/Informacyjna Agencja Radiowa - IAR

Ekshumacje ofiar Rzezi Wołyńskiej, kwestia dalszego wsparcia Ukrainy i tego, co Polsce może dostać w zamian. O tym m.in. Michał Słobodzian rozmawiał z Maciejem Jastrzębskim, znawcą tematyki Wschodu i korespondentem Polskiego Radia, tuż przed ważnym dniem. Prezydent Zełenski w piątek przyjeżdża do Warszawy.

Michał Słobodzian: Prezydent Ukrainy przyjedzie jutro [19 grudnia] do Polski. Spotkania się z prezydentem, prawdopodobnie z premierem, będzie także w Sejmie. O co szczególnie chce zabiegać Wołodymyr Zełenski?

Maciej Jastrzębski: Przede wszystkim o to, by Polska pozostała lojalnym sojusznikiem i nadal była lokomotywą ciągnącą Ukrainę na międzynarodowych forach, lobbując na rzecz interesów Ukrainy, a przede wszystkim tego interesu, który jest związany z bezpieczeństwem Ukrainy. Chodzi także o to, aby Polska pozostała tym największym hubem do przerzutu ludzi i wszelkiej pomocy, jaka jest transportowana na Ukrainę. I w drugą stronę, jeśli chodzi o ukraińskie delegacje, np. żołnierzy jadących na Zachód na szkolenia, a więc żeby między Warszawą a Kijowem nadal istniało porozumienie, które będzie pomagało Ukraińcom, ale przysłuży się także Polakom. O tym będzie chyba mówił prezydent Nawrocki, który wielokrotnie dawał do zrozumienia, że my bardzo chętnie pomożemy Ukraińcom, ale oczekujemy także od Ukraińców podzielenia się tym, o czym w ostatnich dniach mówi się bardzo głośno, czyli o ich doświadczeniach wojennych i technologiach, które przysłużą się bezpieczeństwu naszego kraju.

Ale prezydent Karol Nawrocki apelował także o ekshumacje na Wołyniu. Należy spodziewać się jakiegoś przełomu w tych trudnych historycznych kwestiach?
Myślę, że tak. O tym świadczy chociażby fakt, że jutro w południe we wsi Ugły na Ukrainie spotkają się (to będzie taki rekonesans techniczny) rodziny z tej wsi, których krewni zostali zamordowani podczas Rzezi Wołyńskiej, archeolodzy, historycy, przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej i Ministerstwa Kultury po to, by ustalić, jak mogą przebiegać prace wykopaliskowe, ekshumacje i prace badawcze na tym terenie. Rozpoczęcie tych prac spodziewane jest wiosną 2026 roku, czyli po Puźnikach i okolicach Lwowa, mamy kolejne miejsce, w którym Polacy mogą prowadzić badania archeologiczne i ekshumacje, czy to ofiar II wojny światowej, nazizmu, hitleryzmu - jak było w pobliżu Lwowa, czy też, tak jak w Puźnikach i w Ugrach, ekshumacje ofiar Rzezi Wołyńskiej. W tej sprawie decyzje już zapadły (...).


Maciej Jastrzębski. Pochodzi z Włocławka i od 37 lat związany jest z Polskim Radiem. Podróżując z mikrofonem po Europie i Azji pracował w kilkudziesięciu stolicach, między innymi w: Brukseli, Rzymie, Paryżu, Madrycie, Londynie, Wiedniu, Tbilisi, Baku, Erywaniu, Bagdadzie i Kabulu. Przez trzy lata był korespondentem w Mińsku na Białorusi, pełniąc jednocześnie obowiązki specjalnego wysłannika Polskiego Radia na Kaukazie. Potem - do czasu wybuchu wojny na Ukrainie - mieszkał też w Moskwie, pracując jako korespondent w Federacji Rosyjskiej. Jest znawcą wschodniej części naszego kontynentu, zwłaszcza Rosji, Ukrainy, Białorusi i Gruzji.


W każdy czwartek po 15:30 na antenie Polskiego Radia PiK komentuje dla Słuchaczy wydarzenia, które mają wpływ na losy całego świata. Rozmowy z Maciejem prowadzi Michał Słobodzian.

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP" stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie.

