Jak rozumieć zaproszenie Rosji do rozmów o jej udziale w Radzie Pokoju? [„Wieści ze Wschodu”]

2026-01-22, 21:20  Michał Słobodzian/Redakcja
Maciej Jastrzębski. Fot. nadesłane/Informacyjna Agencja Radiowa - IAR

Maciej Jastrzębski. Fot. nadesłane/Informacyjna Agencja Radiowa - IAR

- Rosja ma kraje, które są pod jej wpływem, Stany Zjednoczone mają swoje strefy wpływów i w niektórych miejscach spojrzenia Trumpa i Putina są bardzo podobne, zazębiające się - mówił Maciej Jastrzębski.

Czy Rosja powinna znaleźć się w tworzonej przez prezydenta Stanów Zjednoczonych „Radzie Pokoju”? Czy Ukraina jest w stanie wytrzymać rosyjskie ataki na infrastrukturę energetyczną? Dlaczego Rosja obarcza Polskę odpowiedzialnością za wybuch II Wojny Światowej? Między innymi o tym Michał Słobodzian i Maciej Jastrzębski rozmawiali w audycji „Wieści ze Wschodu”.

Jak rozumieć zaproszenie Rosji przez przedstawicieli Donalda Trumpa do rozmów o udziale Rosji w Radzie Pokoju?

- Jeżeli miałbym bardzo pozytywnie spojrzeć na tego typu zaproszenia, czy to dla premiera Węgier, czy dla przedstawicieli reżimów w Mińsku, w Moskwie, innych krajach, które są dalekie od przestrzegania m.in praw człowieka i wolności obywatelskich, to mógłbym spróbować przekonywać, że to jest świadome działanie Donalda Trumpa: żeby wszystkich, tych, którzy robią dobrze i tych, którzy czynią zło, zjednoczyć przy wspólnym stole. Żeby mogli dojść do porozumienia. Mógłbym wtedy mówić, że to będzie dobre dla świata, ale ja nie wiem, czy Donald Trump akurat tak to rozumie. Myślę, że patrzy bardziej przez pryzmat swoich interesów i interesów - tak jak on mówi - Stanów Zjednoczonych. Akurat Rosja jest w polu zainteresowania Donalda Trumpa, chociażby ze względu na różne przedsięwzięcia gospodarcze, do których między Stanami Zjednoczonymi a Rosją mogłoby dojść i z uwagi na wpływ na globalną politykę. Rosja ma kraje, które są pod jej wpływem, Stany Zjednoczone mają swoje strefy wpływów i w niektórych miejscach spojrzenia Trumpa i Putina są bardzo podobne, zazębiające się - mówił Maciej Jastrzębski.

Cała rozmowa poniżej.

„Wieści ze Wschodu” - 22 stycznia 2026

Region

Stefanowy Stok w Myślęcinku otwarty. Mieszkańcy regionu czekali na to tygodniami

Stefanowy Stok w Myślęcinku otwarty. Mieszkańcy regionu czekali na to tygodniami

2026-01-22, 22:00
Senior błąkał się na drodze krajowej nr 91. Uratowali go przypadkowa kobieta i policjanci

Senior błąkał się na drodze krajowej nr 91. Uratowali go przypadkowa kobieta i policjanci

2026-01-22, 19:40
Przed nami finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Szpitale czekają na nowy sprzęt

Przed nami finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Szpitale czekają na nowy sprzęt

2026-01-22, 18:02
Jest deklaracja współpracy w sprawie budowy drogi S15 w Kujawsko-Pomorskiem

Jest deklaracja współpracy w sprawie budowy drogi S15 w Kujawsko-Pomorskiem

2026-01-22, 17:01
Rozpoczął się proces w sprawie zbrodni w Gostkowie. Gdy leżał, jeszcze rozmawialiśmy

Rozpoczął się proces w sprawie zbrodni w Gostkowie. „Gdy leżał, jeszcze rozmawialiśmy”

2026-01-22, 16:00
Uwaga, smog W Kujawsko-Pomorskiem oddychamy bardzo zanieczyszczonym powietrzem

Uwaga, smog! W Kujawsko-Pomorskiem oddychamy bardzo zanieczyszczonym powietrzem

2026-01-22, 14:01
Spłonął dom na terenie gminy Dębowa Łąka w powiecie wąbrzeskim

Spłonął dom na terenie gminy Dębowa Łąka w powiecie wąbrzeskim

2026-01-22, 13:14
Awaria w Bydgoszczy. Nadal nie jeżdżą tramwaje na Górny Taras

Awaria w Bydgoszczy. Nadal nie jeżdżą tramwaje na Górny Taras

2026-01-22, 11:14
Awarie wodociągów w Toruniu i Inowrocławiu. Są problemy z wodą w regionie

Awarie wodociągów w Toruniu i Inowrocławiu. Są problemy z wodą w regionie

2026-01-22, 11:01

Najczęściej czytane

Archiwum

styczeń 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę