Marzą o pokoju, ale nie oddadzą wolnej Ukrainy! „Wieści ze Wschodu” w Polskim Radiu PiK

2026-02-19, 20:05 Michał Słobodzian/MG

Maciej Jastrzębski/fot. Informacyjna Agencja Radiowa

- Ukraińcy są zmęczeni wojną, ale nie godzą się, by oddać to, o co walczyli od 2014 roku, czyli swoją wolność i godność – mówił Maciej Jastrzębski w kolejnym odcinku „Wieści ze Wschodu” w Polskim Radiu PiK.

Korespondent Polskiego Radia, znawca tematyki wschodniej, w każdy czwartek o 15.30 komentuje dla naszych Słuchaczy wydarzenia, które mają wpływ na losy całego świata. Dziś nawiązywał do czwartej rocznicy wybuchu wojny w Ukrainie.



- Jakie nastroje panują obecnie w Ukrainie? Jest ciągle wola walki, czy zniechęcenie? – pytał Michał Słobodzian.

- Dominują wola walki, ale też zmęczenie, nie zniechęcenie – mówił Maciej Jastrzębski. - Ukraińcy chcieliby, żeby pokój nastał jak najszybciej i by wojna się zakończyła. Nie godzą się jednak na to – i powtarzam to za Ukraińcami, ukraińskimi politykami i samym prezydentem Zełenskim - by oddać swój honor i poświęcić to, o co walczyli od 2014 roku, czyli wolną Ukrainę, napadniętą przez Federację Rosyjską. Od 2024 roku w tej pełnoskalowej wojnie giną ich synowie, bracia, ojcowie i mężowie. Ukraińcy nie godzą się, by oddać swój dom Rosji. (...)



Maciej Jastrzębski pochodzi z Włocławka i od 37 lat związany jest z Polskim Radiem. Przez trzy lata był korespondentem w Mińsku na Białorusi, pełniąc jednocześnie obowiązki specjalnego wysłannika Polskiego Radia na Kaukazie. Potem - do czasu wybuchu wojny na Ukrainie - mieszkał też w Moskwie, pracując jako korespondent w Federacji Rosyjskiej. Jest znawcą wschodniej części naszego kontynentu, zwłaszcza Rosji, Ukrainy, Białorusi i Gruzji.



Cała rozmowa z Maciejem Jastrzębskim poniżej.