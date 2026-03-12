To, co Rosjanie zdobywają i to, co Ukraińcy odbijają to połacie zniszczonej ziemi, miasta obrócone w gruzy [„Wieści ze Wschodu”]

2026-03-12, 19:20 Michał Słobodzian/DW

Maciej Jastrzębski/fot. Archiwum

Po raz pierwszy od 2024 roku ukraińskie siły zbrojne odzyskały w ciągu miesiąca większy obszar kraju, niż w tym samym czasie zajęły wojska rosyjskie. Czy to oznacza przełom w wojnie w Ukrainie?

Między innymi o tym Michał Słobodzian rozmawiał z Maciejem Jastrzębskim w „Wieściach ze Wschodu”.





- To, co zdobywają Rosjanie i to, co udaje się Ukraińcom odbić w ciągu przynajmniej ostatnich dwóch lat - to kilometry kwadratowe czy dziesiątki kilometrów kwadratowych pustej, zniszczonej ziemi albo przedmieść miast, które już prawie nie istnieją, bo to są gruzy, więc ma to tylko znaczenie symboliczne - mówił Maciej Jastrzębski, komentując to, że po raz pierwszy od 2024 roku ukraińskie siły zbrojne odzyskały w ciągu miesiąca większy obszar kraju, niż w tym samym czasie zajęły wojska rosyjskie.

